Археологи, возможно, обнаружили саркофаг "Санта-Клауса"

В приморском городе Демре в турецкой провинции Анталья находится церковь Святого Николая, которая с 1989 года стала популярным местом археологических раскопок. Считается, что именно здесь находится последнее место упокоения Святого Николая из Миры (современный Демре).

Святой Николай скончался в 343 году нашей эры.

Он был греком, который вдохновил на создание образов как Санта-Клауса, так и Синтерклааса - аналога праздничного персонажа в нидерландской культуре.

Согласно историческим свидетельствам, этот епископ помогал бедным, делясь своим наследством и поддерживая нуждающихся.

Святой Николай также тайно дарил подарки, оставляя монеты в обуви людей.

Археологи, возможно, нашли нечто, связанное с этой религиозной фигурой.

Когда Святой Николай умер, он был похоронен в своей церкви, хотя византийский император Феодосий II распорядился построить на этом месте более крупную церковь в его честь.

Чтобы сохранить его останки, их поместили в саркофаг, который затем перенесли в новую церковь.