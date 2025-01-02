Бесплатно, экологично и по закону: как в Риге правильно избавиться от елки?

Подать заявку на вывоз елки уже сейчас можно на портале самообслуживания manai.videi.lv, по номеру телефона 67111001 или по электронной почте kc@cleanr.lv. После получения информации от жителей Clean R создаст специальный елочный маршрут, заранее проинформировав, в какой день елка будет вывезена.

Вывоз елочек продолжится и после января, однако для жителей и домоуправлений это уже будет платная услуга. Предыдущий опыт Clean R говорит о том, что жители избавляются от елок вплоть до Лиго.

Важно помнить о том, что перед сдачей елки ее нужно освободить от всех игрушек. В случае, если елка была в горшке, ее нужно вытащить из него и освободить от почвы. Clean R принимает елки высотой до 2,5 метра, а если она больше, то ее нужно распилить на меньшие части.

Жители за день до вывоза елочек должны будут оставить их рядом с мусорными контейнерами, а жители частных домов - выставить их за пределы территории, как обычно выставляются контейнеры.

Жители многоквартирных домов могут подать заявку на вывоз елочки у домоуправляющего, а жители частных домов - на портале самообслуживания manai.videi.lv.

В случае вопросов предприятие призывает связываться с клиентским сервисом по номеру телефона 67111001 или писать на электронную почту kc@cleanr.lv.

Земгальское предместье Риги (обслуживает PS Lautus Vide):

Для частных лиц вывоз елочек будет платным - 50% от стоимости вывоза несортированного мусора.

Бесплатным будет вывоз с объектов юридических лиц (в том числе из многоквартирных жилых домов), с которыми заключен активный договор на обслуживание отходов.

Более подробную информацию о вывозе елок в Земгальском предместье можно получить по номеру телефона +371 60000011 или написав на электронную почту info@lautusvide.lv.

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