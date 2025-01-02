Предприятия по обслуживанию отходов и в этом году в Риге вывезут елочки из многоквартирных и частных домов бесплатно, сообщили порталу TVNET представители Рижской думы.
Бесплатно, экологично и по закону: как в Риге правильно избавиться от елки?
Впрочем, дума призывает жителей обратить внимание на то, что в каждой зоне обслуживания отходов установлены разные требования и сроки вывоза елок.
Рижская дума подготовила короткий список предприятий и их требований, чтобы можно было правильно избавиться от рождественской елочки в своем доме.
Для клиентов Rīgas namu pārvaldnieks:
Всем клиентам Rīgas namu pārvaldnieks елочки вывезут бесплатно, кроме того, жители не должны отдельно подавать заявку на вывоз елки, однако нужно принять во внимание установленные обслуживающим отходы предприятием сроки и требования.
Жителей многоквартирных домов призывают избавляться от рождественских елочек правильно - размещая их на площадке с мусорными контейнерами или у мусорного контейнера. Выбрасывать елки в контейнер для бытовых отходов запрещено.
Елочки могут сгодиться в качестве топлива или для компоста для тех, у кого создано специальное место для компоста. Кроме того, если елка после праздников еще зеленая, ее можно сдать в оленьи питомники, предварительно с ними связавшись.
Зиемельский район Риги и Видземское предместье (обслуживает Eco Baltia vide):
Чтобы избежать попадания праздничных елочек на мусорные полигоны или в городскую среду, и в этом году Eco Baltia vide предложит своим клиентам в Риге удобно, дружественно окружающей среде и бесплатно избавиться от рождественских елок.
Бесплатный вывоз необходимо заказать до 13 января, а после этого без заявки услуга будет стоить 4,69 евро за штуку без PVN (6 евро за штуку с PVN).
В Зиемельском районе Риги и в Видземском предместье вывоз нужно заказывать, позвонив по номеру 8717 или написав на электронную почту riga@ecobaltiavide.lv.
С одного адреса елочку бесплатно можно вывезти один раз. Елки должны быть без праздничных украшений. Для своих клиентов в Риге Eco Baltia vide по предварительной заявке обеспечит индивидуальный вывоз елок высотой до 2,5 метра с адресов клиентов.
Собранные елки будут переработаны в щепу. Часть полученной щепы Eco Baltia vide пожертвует приюту для животных Ulubele, где она будет использована для благоустройства территории. Оставшаяся щепа будет направлена на получение электроэнергии, таким образом, будет обеспечено устойчивое обслуживание праздничных елок.
Центральный район Риги, Латгальское предместье и Курземский район (обслуживает Clean R):
Уже четвертый год подряд Clean R продолжает традицию и предлагает своим клиентам бесплатно избавиться от праздничных елочек.
Бесплатный вывоз елок будет осуществляться до конца января.
Елочки, которые ранее радовали глаз в виде праздничного украшения, будут переработаны и превратятся в источник теплоэнергии, принеся, таким образом, как экономическую, так и экологическую пользу.
Подать заявку на вывоз елки уже сейчас можно на портале самообслуживания manai.videi.lv, по номеру телефона 67111001 или по электронной почте kc@cleanr.lv. После получения информации от жителей Clean R создаст специальный елочный маршрут, заранее проинформировав, в какой день елка будет вывезена.
Вывоз елочек продолжится и после января, однако для жителей и домоуправлений это уже будет платная услуга. Предыдущий опыт Clean R говорит о том, что жители избавляются от елок вплоть до Лиго.
Важно помнить о том, что перед сдачей елки ее нужно освободить от всех игрушек. В случае, если елка была в горшке, ее нужно вытащить из него и освободить от почвы. Clean R принимает елки высотой до 2,5 метра, а если она больше, то ее нужно распилить на меньшие части.
Жители за день до вывоза елочек должны будут оставить их рядом с мусорными контейнерами, а жители частных домов - выставить их за пределы территории, как обычно выставляются контейнеры.
Жители многоквартирных домов могут подать заявку на вывоз елочки у домоуправляющего, а жители частных домов - на портале самообслуживания manai.videi.lv.
В случае вопросов предприятие призывает связываться с клиентским сервисом по номеру телефона 67111001 или писать на электронную почту kc@cleanr.lv.
Земгальское предместье Риги (обслуживает PS Lautus Vide):
Для частных лиц вывоз елочек будет платным - 50% от стоимости вывоза несортированного мусора.
Бесплатным будет вывоз с объектов юридических лиц (в том числе из многоквартирных жилых домов), с которыми заключен активный договор на обслуживание отходов.
Более подробную информацию о вывозе елок в Земгальском предместье можно получить по номеру телефона +371 60000011 или написав на электронную почту info@lautusvide.lv.
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