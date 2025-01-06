"Государство не специалист в авиационном бизнесе": эксперт считает, что airBaltic следует продать инвесторам

Совсем недавно появились новости о том, что в летний сезон национальный авиаперевозчик отменит 4670 рейсов.

Это вызвало значительную критику со стороны общества и политиков.

На вопрос о личном опыте Янис Касалис в разговоре с подкастом Piķis un ģēvelis отметил, что в последнее время он летал другими авиакомпаниями, поэтому его планы не пострадали.

Однако он обратил внимание на то, что сейчас проблемы airBaltic комментируют все, "кому не лень".

"Глядя на airBaltic или любую сферу, управляемую государством, на мой взгляд, стратегически логичным решением было бы попытаться продать это и передать компании, которая знает, что с этим делать.

Простите, но латвийское государство не является специалистом в авиационном бизнесе и никогда им не станет. Чем дольше мы будем пытаться что-то сделать сами, тем хуже будет результат", - заявил Касалис.

По его мнению, решение найти инвестора является правильным. При этом важно привлечь крупного, надежного и прозрачного международного игрока.

"Давайте позволим им решить эти вопросы, а сами займемся делами государства, а не авиационным бизнесом", - высказал свое мнение эксперт.

Видео: Отрывок подкаста Piķis un ģēvelis

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