Председатель правления национальной авиакомпании Латвии airBaltic Мартин Гаусс утратил доверие Союза зеленых и крестьян (СЗК) и не может продолжать руководить компанией, заявил агентству LETA председатель правления СЗК Арманд Краузе.
Партия: Мартин Гаусс не может продолжать работать в airBaltic
Выступая после заседания правления СЗК, на котором обсуждалась ситуация в airBaltic, Краузе выразил уверенность, что в настоящее время видна неспособность руководства компании справляться с ситуацией и за это Мартин Гаусс должен нести ответственность.
"Как политическая сила мы не можем уволить его напрямую, так как необходимо соблюдать установленный законом порядок. Это задача для совета компании, который может принять решение об отстранении руководителя. Проблемы существуют не сиюминутно, они накапливались в течение всего прошлого года. О проблемах с двигателями было известно давно, но задержки только усугубили ситуацию", - пояснил Краузе.
Он подчеркнул, что совет компании должен принять решение об освобождении руководителя от должности, а Министерство сообщения обязано контролировать деятельность совета.
Краузе отметил, что проблемы с двигателями и отмененные рейсы затрагивают большое количество людей. Он добавил, что рейсы не только отменяются, но и перепланируются, что создает неудобства для пассажиров.
Также Краузе напомнил, что первичное публичное размещение акций airBaltic (IPO) задерживается, и в целом СЗК укрепился во мнении, что управление компанией является непрофессиональным.
"Заработная плата председателя правления нашей национальной авиакомпании астрономически высока, и мы считаем, что можно найти человека, который сможет более эффективно управлять этой компанией", - заявил Краузе.
Ранее сообщалось, что Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в этом летнем сезоне приостановит полеты по 19 маршрутам из-за задержек в обслуживании двигателей, а также отменит в целом 4670 рейсов.
Отмена рейсов связана с незапланированно долгим техническим обслуживанием двигателей, которое проводит производитель двигателей Pratt & Whitney.
"Pratt & Whitney проинформировала airBaltic об ожидаемых задержках поставок в 2025 году, что означает, что некоторые самолеты Airbus A220-300 авиакомпании не смогут использоваться", - заявили в авиакомпании, добавив, что будут вынуждены приостановить полеты на 19 маршрутах и сократить частоту на 21 маршруте.
Авиакомпания объясняет, что, как и многие другие авиакомпании по всему миру, airBaltic сталкивается с внешними факторами, не зависящими от нее, включая проблемы с глобальной цепочкой поставок и ограничения в обслуживании двигателей.
Пассажирам, у которых были отменены рейсы, рекомендуется проверить свои бронирования в разделе "Мое бронирование" на сайте airBaltic.com.
Авиакомпания приносит извинения за причиненные неудобства и предлагает пострадавшим пассажирам возможность перебронировать свои рейсы или при необходимости получить полное возмещение. Если билеты были приобретены через сторонний интернет-портал, связаться следует с соответствующим продавцом билетов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!