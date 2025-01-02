Из-за незапланированного долгого обслуживания двигателей у airBaltic в этом летнем сезоне не будет трех самолетов, пояснил передаче TV3 ziņas председатель правления airBaltic Мартин Гаусс.
Видео ⟩ О задержке обслуживания двигателей airBaltic узнала незадолго до Рождества
Из-за этого предприятие отменило 4670 полетов, что затронет в общей сложности около 67 000 пассажиров. При этом ожидается, что на airBaltic в этом году полетит более пяти миллионов пассажиров.
Полеты будут отменены в связи с внеплановым длительным обслуживанием двигателей, выполняемым их производителем Pratt & Whitney. Неспособность производителя двигателей вовремя обеспечить техническое обслуживание двигателей повлияла и на флот Airbus A220-300 airBaltic, заставив авиакомпанию скорректировать свою маршрутную сеть и график полетов в летний сезон со всех ее баз.
По словам Гаусса, сообщение о задержке обслуживания двигателей airBaltic получила незадолго до Рождества. Соответственно, авиакомпания решила ситуацию так, как это предусмотрено международной практикой - по возможности быстро отменить полеты и информировать об этом пассажиров.
Гаусс отметил, что ситуацию можно было решить и с помощью аренды других самолетов, однако в прошлом году airBaltic получила много негативных отзывов от пассажиров, которые не перевозились на принадлежащих авиакомпании самолетах Airbus A220-300, поэтому такое альтернативное решение было отвергнуто.
Гаусс отмечает, что "это неприятная ситуация, которая выходит за рамки нашего контроля, поскольку нас неожиданно подвел в конце года производитель двигателей Pratt & Whitney". Предприятие осознает, что ему не хватает двигателей, но на этот раз недостача просто больше.
При этом Гаусс отметил, что airBaltic не единственная авиакомпания, попавшая в такую ситуацию, поскольку такова ситуация и в других странах Европы и в мире в целом.
airBaltic продолжает регулярно общаться с производителем Pratt & Whitney, в том числе были проведены и очные встречи, и обе стороны обсудили, что ожидается от производителя в будущем.
Сейчас airBaltic не может ничего, кроме как ждать производителя, который указал, что нужно ждать примерно до 2027 года, когда во всем мире будет доступно достаточно двигателей для самолетов, сказал Гаусс.
Из-за задержки их обслуживания авиакомпания в летний сезон отменит полеты по десяти маршрутам из Риги - в Абердин, Белград, Клуж-Напока, Ереван, Гетеборг, Микон, Приштин, Жешув, Скопье и Ставангер.
А из Таллинна в летний сезон будут отменены полеты в Дубровник и Гамбург, из Вильнюса - в Дубровник, Ибис, Род, Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, а из Тампере - в Родос.
Гаусс пояснил, что все пассажиры, которых касаются изменения, будут проактивно информированы по электронной почте. Им будет предложено три варианта - изменить полет, изменить дату или вернуть деньги. Самим пассажирам с airBaltic не нужно связываться. Сообщение от авиакомпании можно ожидать в течение следующих трех рабочих дней.
Гаусс сказал TV3 ziņas, что по его мнению недовольство решением airBaltic исходит от тех людей, которые не понимают значения предприятия в Латвии.
"Мы перевезли в общей сложности 60 млн пассажиров. В этом году авиакомпания отмечает 30-летний юбилей, и мы являемся позвоночником совместимости Латвии и Балтии. И я не знаю, почему кто-то этим может быть недоволен", - отметил Гаусс.
При этом он отмечает, что последний раз, когда деньги латвийских налогоплательщиков попадали в основной капитал airBaltic, был во время Covid-19, но с тех пор авиакомпания не требовала дополнительных средств у правительства, а также не планирует этого делать, так как собирается начать первичное публичное предложение акций (IPO).
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