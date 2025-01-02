Видео О задержке обслуживания двигателей airBaltic узнала незадолго до Рождества

При этом Гаусс отметил, что airBaltic не единственная авиакомпания, попавшая в такую ситуацию, поскольку такова ситуация и в других странах Европы и в мире в целом.

airBaltic продолжает регулярно общаться с производителем Pratt & Whitney, в том числе были проведены и очные встречи, и обе стороны обсудили, что ожидается от производителя в будущем.

Сейчас airBaltic не может ничего, кроме как ждать производителя, который указал, что нужно ждать примерно до 2027 года, когда во всем мире будет доступно достаточно двигателей для самолетов, сказал Гаусс.

Из-за задержки их обслуживания авиакомпания в летний сезон отменит полеты по десяти маршрутам из Риги - в Абердин, Белград, Клуж-Напока, Ереван, Гетеборг, Микон, Приштин, Жешув, Скопье и Ставангер.

А из Таллинна в летний сезон будут отменены полеты в Дубровник и Гамбург, из Вильнюса - в Дубровник, Ибис, Род, Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, а из Тампере - в Родос.

Гаусс пояснил, что все пассажиры, которых касаются изменения, будут проактивно информированы по электронной почте. Им будет предложено три варианта - изменить полет, изменить дату или вернуть деньги. Самим пассажирам с airBaltic не нужно связываться. Сообщение от авиакомпании можно ожидать в течение следующих трех рабочих дней.