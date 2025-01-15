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Фото и видео Принцесса Кейт впервые объявила о ремиссии после лечения рака

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Принцесса Кейт посещает больных раком после того, как сама прошла такое лечение
Принцесса Кейт посещает больных раком после того, как сама прошла такое лечение Фото: Reuters/AFP/Scanpix

Принцесса Уэльская Кэтрин во вторник, 14 января, сообщила в соцсетях, что у нее ремиссия от рака. Она сделала пост об этом после того, как посетила больницу Ройал Марсден на западе Лондона, в которой ранее проходила лечение.

"Находиться в ремиссии - это облегчение, и я остаюсь сфокусированной на выздоровлении. Все, кто сталкивался с диагнозом "рак", знают, что требуется время, чтобы привыкнуть к новой норме. Тем не менее, я с нетерпением жду следующего года. Есть к чему стремиться", - написала принцесса Уэльская в Instagram.

Это первое подтверждение того, что принцесса находится в стадии ремиссии от рака, отмечает BBC.

Как поясняет организация Cancer Research UK, слово "ремиссия" означает, что в организме после лечения не остается никаких следов рака. Благотворительная организация отмечает, что некоторые виды рака могут возвращаться, поэтому доктора склонны использовать термин "ремиссия" вместо "выздоровления".

В своем посте Кэтрин поблагодарила больницу Royal Marsden за "исключительный" уход.

"Я искренне благодарю всех, кто тихо шел рядом с Уильямом и мной, пока мы преодолевали все трудности. Мы не могли просить о большем", - написала она.

Во вторник утром принцесса пообщалась с больными раком в этой больнице, проявив понимание, основанное на собственном опыте. Это было ее самое крупное "сольное" мероприятие после окончания лечения: она приехала в больницу без сопровождения других членов семьи.

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Фото: SIPA/Scanpix

Когда Кэтрин, одетая в длинное коричневое зимнее пальто и туфли на высоком каблуке, проходила через главный вход на территорию больницы, было слышно, как она произносит: "После стольких тихих частных визитов приятно снова войти сюда через главный вход".

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Фото: SIPA/Scanpix

"Принцесса хотела нанести этот визит, чтобы выразить свою благодарность команде врачей и подчеркнуть передовой мировой опыт лечения и ухода, который предоставляет больница Марсден", - сообщил представитель Кенсингтонского дворца.

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Фото: SIPA/Scanpix

​"Для каждого пациента лечение проходит по-разному, поэтому оно так по-разному влияет на семьи", - отметила принцесса во время своего визита.

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Фото: AP/Scanpix

Напомним, в сентябре Кэтрин сообщила, что прошла курс химиотерапии. Принцесса Уэльская, которой на прошлой неделе исполнилось 43 года, сделала это заявление спустя полгода после сообщения о том, что у нее обнаружен рак. Известно, что прошлой зимой ей сделали операцию на брюшной полости, но тип рака так и не был объявлен.

Галерея: Принцесса Уэльская навещает больных раком

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