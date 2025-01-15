Фото и видео Принцесса Кейт впервые объявила о ремиссии после лечения рака

"Находиться в ремиссии - это облегчение, и я остаюсь сфокусированной на выздоровлении. Все, кто сталкивался с диагнозом "рак", знают, что требуется время, чтобы привыкнуть к новой норме. Тем не менее, я с нетерпением жду следующего года. Есть к чему стремиться", - написала принцесса Уэльская в Instagram.

Это первое подтверждение того, что принцесса находится в стадии ремиссии от рака, отмечает BBC.

Как поясняет организация Cancer Research UK, слово "ремиссия" означает, что в организме после лечения не остается никаких следов рака. Благотворительная организация отмечает, что некоторые виды рака могут возвращаться, поэтому доктора склонны использовать термин "ремиссия" вместо "выздоровления".

В своем посте Кэтрин поблагодарила больницу Royal Marsden за "исключительный" уход.

"Я искренне благодарю всех, кто тихо шел рядом с Уильямом и мной, пока мы преодолевали все трудности. Мы не могли просить о большем", - написала она.