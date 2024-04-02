"У нее даже не было возможности сохранить это в тайне". Что вынудило Кейт рассказать о своем диагнозе?

Как сообщалось ранее, 22 марта принцесса Уэльская опубликовала видеозаявление, подтверждающее, что у нее диагностирован рак и начата химиотерапия.

Это заявление было сделано после оказанного "давления" со стороны Кенсингтонского дворца, поскольку стало известно, что о состоянии здоровья принцессы знает "посторонний человек".

Кенсингтонский дворец связался с Кейт Миддлтон и попросил предотвратить эту утечку.

Неясно, возникла ли утечка информации в лондонской клинике, где принцессе в январе сделали операцию на брюшной полости, или где-то еще.

"Каким бы ни был повод, общее признание, полученное Кейт, подтверждает, что это было правильное решение", - говорится в колонке Наташи Андерсон в издании Daily Mail.

Несколько человек, близких к принцессе, говорят, что причина, по которой Кейт раскрыла так много подробностей в видео, заключалась в том, чтобы "заставить замолчать тех, кто все это время бурно размышлял о ее исчезновении".

"Послание Кэтрин было выражением отчаяния", - сказал друг Кейт изданию The Sunday Times.

"Разве не грустно, что у нее даже не было возможности сохранить это в тайне? Из-за сплетен ей пришлось быть честной и поделиться этим с миром".

Но другой источник, которому принцесса доверяет, сказал, что драма последних нескольких недель не была главной движущей силой ее решения. "Это потому, что она знает, что она общественный деятель и что на ней лежит большая ответственность перед нацией".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с детьми провели Пасху в загородной резиденции в Норфолке. Дети не вернутся в школу до 17 апреля. Семья также не присутствовала на пасхальной службе в Виндзорском замке.

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