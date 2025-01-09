Принц Уэльский Уильям в соцсетях поздравил свою супругу принцессу Кэтрин с 43-летием, назвав ее "самой замечательной женой и матерью" и выложив никогда ранее не публиковавшуюся фотографию.
Принц Уильям поздравил принцессу Кейт с днем рождения особым фото
Принц Уильям в поздравительном тексте отметил, что в последний год Кэтрин продемонстрировала невероятную силу, и подчеркнул, что и он, и их дети Джордж, Шарлотта и Луи очень гордятся принцессой. Он завершил свое послание теплыми словами: "С днем рождения, Кэтрин. Мы любим тебя".
Поздравление сопровождается никогда ранее не публиковавшейся фотографией, сделанной этим летом в Виндзоре королевским фотографом Мэттом Портеусом.
На черно-белой фотографии принцесса запечатлена в неформальной одежде - джинсах, блейзере и клетчатом шарфе. Она позирует, засунув руки в карманы джинсов и прислонившись к стене.
Такое личное послание и обнародование не публиковавшейся ранее фотографии очень необычны для королевской семьи, если речь не идет о более важном дне рождения, отмечают эксперты.
Это, пожалуй, самое эмоциональное послание, которое Уильям когда-либо отправлял своей жене.
Король Великобритании Карл III и королева Камилла тоже поздравили Кейт с днем рождения, опубликовав ее фото, сделанное на Рождество в Сандрингеме.
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Для Кэтрин, принцессы Уэльской, родившейся в городе Рединг 9 января 1982 года, прошедший год был особенно сложным как в физическом, так и в психологическом плане, поскольку она проходила курс химиотерапии.
Галерея: Принцесса Кейт
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