В США ликвидирована рабочая группа, которая конфисковывала деньги и яхты российских олигархов

В указе, подписанном в первый день работы Бонди 4 февраля, говорится, что деятельность рабочей группы будет приостановлена, чтобы перенаправить сэкономленные ресурсы на борьбу с наркокартелями и транснациональной организованной преступностью.

В документе говорится, что изменения будут действовать не менее 90 дней, после чего их можно будет продлить или сделать постоянными.

KleptoCapture была создана после повторного вторжения российских войск в Украину для контроля за соблюдением санкций, введенных против России, и для ареста потенциальных активов российских бизнесменов.

За время своей деятельности группа предъявила обвинения в нарушении санкций Олегу Дерипаске и Константину Малофееву, а также арестовала яхты, предположительно принадлежащие Сулейману Керимову и Виктору Вексельбергу.

В 2023 году KleptoCapture добилась ареста 5,4 миллиона долларов, принадлежащих Малофееву. Эти средства, которые уже были заморожены в 2014 году, были направлены на помощь Украине. Это был первый случай, когда замороженные активы российских бизнесменов были переданы Украине.

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