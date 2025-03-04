Исследование: Иностранные студенты через несколько лет могут принести экономике Латвии 1 млрд евро

"В европейском контексте наиболее конкурентоспособны вузы, которые открыты для иностранных студентов", - сказал он.

В то же время по сравнению с соседними странами в Латвии наибольшее число международных студентов, так как в Литве в 2023 году обучались 9900 иностранных студентов, а в Эстонии - 4300.

Ауэрс объяснил это различной господдержкой, отметив, что в Эстонии более значительную роль играют государственные стипендии. Между тем, в Латвии 97% иностранных студентов учатся за собственные средства.

Треть иностранных студентов родом из Западной Европы. Вместе с тем, за последние десять лет в Латвии резко выросло число студентов из Индии - на 18 процентных пунктов. Студенты из Китая составляют всего 1% от всех студентов, хотя китайцы составляют значительную часть международного рынка, отмечают исследователи.

При этом большинство иностранных студентов после учебы не планируют оставаться в Латвии. Реже всего работу или продолжение учебы здесь рассматривают студенты из Центральной, Северной и Западной Европы.

Ауэрс призвал политиков более активно искать способы удержать иностранных студентов по окончании обучения в Латвии.

В политическом отчете "Иностранные студенты в Латвии: Источник роста?" проанализировано влияние иностранных студентов на латвийский сектор образования, рынок труда и экономическое развитие.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!