Силиня о рестарте правительства: перемены будут

Говоря о рестарте правительства, Силиня отметила, что у будущих министров есть много положительных качеств и опыта, которые позволят им выполнить поставленные перед ними приоритетные задачи. В то же время будущие министры должны уметь достигать поставленных целей, возможно, изменив свой стиль работы. Они также должны понимать, что приоритеты необходимо реализовывать в условиях ограниченного финансирования.

Силиня отметила, что новые приоритеты четко высказаны и перемены необходимы. "Перемены будут, это будут не единственные изменения, будут и другие, но об этом скажем после утверждения министров", - сказала политик. Она не уточнила, какие перемены предусмотрены.

На вопрос о том, как она относится к оценке президентом Эдгаром Ринкевичем работы правительства, который призвал собраться, Силиня ответила: "Я думаю, президент должен сам комментировать свои комментарии".

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"Как мне еще нужно собраться? Уволить еще несколько министров? Пусть президент тогда и рассказывает, о чем он думает", - сказал премьер, добавив, что в ходе предстоящей в среду встречи она его об этом спросит.

Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня в процессе рестарта своего правительства отозвала с должности министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).

Союз зеленых и крестьян выдвинул на пост министра благосостояния Рейниса Узулниекса, парламентского секретаря Министерства благосостояния.

"Новое единство" сначала решило выдвинуть на пост министра образования и науки мэра Цесиса Яниса Розенбергса, но после нескольких дней паузы он отказался, и тогда партия выдвинула на этот пост парламентского секретаря Министерства иностранных дел Даце Мелбарде.

"Прогрессивные" решили выдвинуть на пост министра сообщения депутата парламента и парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинку.

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