Скончался Паул Лазда - основатель и автор концепции Музея оккупации

В 1993 году Лазда выступил с инициативой создания Музея оккупации Латвии и на протяжении всей своей жизни последовательно добивался разоблачения преступлений двух оккупационных режимов, пережитых Латвией в XX веке. Он отстаивал идею того, чтобы эта история была доступна как латвийскому обществу, так и международной аудитории.

Лазда координировал передвижную выставку "Латвия возвращается в Европу" и возглавлял ее презентации в странах Европы и в США. Благодаря его усилиям Музей оккупации был включен в дипломатический протокол Латвии. В течение многих лет он активно работал в совете группы поддержки музея в США, привлекая меценатов и организуя сбор средств.

Как свидетельствует информация, размещенная на сайте Всемирной федерации свободных латышей, Паул Лазда родился в Латвии 5 мая 1938 года. В 1944 году его семья бежала из страны, и после шести лет, проведённых в лагерях для перемещённых лиц в Германии, оказалась в Соединенных Штатах. Именно там он продолжил свое образование.

В 1961 году Лазда получил степень бакалавра по истории, в 1965 - степень магистра, а в 1987 году - степень доктора исторических наук. С 1991 года он являлся профессором исторического факультета Висконсинского университета.

В 1998 году Латвийская академия наук присудила ему звание почетного доктора, а в 1999 году Латвийский университет - звание почетного доктора исторических наук. В 2000 году Паул Лазда был награжден Орденом Трех Звезд.

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