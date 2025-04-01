Минувшая ночь на территории Украины стала первой с начала года, когда Россия не осуществляла массированную атаку беспилотниками. Об этом свидетельствуют данные Воздушных сил Украины.
Прошедшая ночь стала первой в этом году без массированной атаки дронов по Украине
Тем не менее, это не означает, что ночь прошла полностью без вражеских ударов.
Как сообщил председатель Днепропетровского областного совета Микола Лукашук, российские войска с вечера и до утра наносили удары по Никополю.
В результате обстрелов повреждены три частных дома, объекты инфраструктуры и административное здание.
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