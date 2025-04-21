Фото В Литве обнаружена река, которая текла миллионы лет назад

Во время научной экспедиции в Акмянский край (Литва) группа исследователей из Центра природных исследований сделала неожиданное открытие. Изучая геологические слои Карпенского известнякового карьера, ученые обнаружили свидетельства существования реки, которая текла здесь примерно 170 миллионов лет назад. Об этом сообщает Центр природных исследований в своем Facebook.