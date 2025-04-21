Фото В Литве обнаружена река, которая текла миллионы лет назад

Во время научной экспедиции в Акмянский край (Литва) группа исследователей из Центра природных исследований сделала неожиданное открытие. Изучая геологические слои Карпенского известнякового карьера, ученые обнаружили свидетельства существования реки, которая текла здесь примерно 170 миллионов лет назад. Об этом сообщает Центр природных исследований в своем Facebook.
"В Карпенском известняковом карьере найден уникальный объект: вскрыт слой отложений реки юрского периода. Это кварцевый песок с окаменевшей древесиной, отражающий деятельность реки, которая текла в северном направлении примерно 170 миллионов лет назад.
Свидетельство речного происхождения - ярко выраженная диагональная слоистость, а следы землетрясений - сейсмологические текстуры - позволяют заглянуть в геологические процессы того времени.
Каждый слой - это страница истории о прошлом нашей планеты", - сказано в посте Центра природных исследований в социальной сети Facebook.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!