За восемь месяцев 226 100 евро на компенсации

Депутатам Сейма за восемь месяцев этого года выплачено компенсаций за транспорт и аренду жилых помещений на сумму 226 100 евро. За январь депутаты получили 29 069 евро, за февраль - 29 708 евро, за март - 28 682 евро, за апрель - 29 251 евро, за май - 30 420 евро, за июнь - 27 939 евро, за июль - 26 544 евро, а за август - 24 483 евро, сообщается на сайте парламента.

За август парламентарии получили компенсаций за жилье на 9375 евро, компенсаций за транспортные расходы - на 15 108 евро.

Максимальная норма компенсации депутатов обычно больше, чем сумма, которую получают депутаты. Это связано с тем, что некоторые депутаты не пользуются возможностью получать компенсации или получают компенсацию меньше нормы. Например, в августе эта норма была 38 814 евро.

Чем дальше от Риги - тем больше компенсация

Закон, регулирующий процедуры в парламенте, предполагает разные компенсации депутатам - они зависят от того, где живёт парламентарий. Если депутат проживает в Риге или в 19 км от Риги, он имеет право на получение компенсации за транспортные расходы в соответствии с фактическими расходами, но не превышающей средний размер заработной платы с применением коэффициента "0,15". В зависимости от расстояния от Риги этот коэффициент повышается, достигая "1", если депутат живёт дальше 280 км от столицы.

Если депутат живёт дальше 40 км от Риги, то он может получить не только транспортную компенсацию, но и компенсацию за квартиру.

Дело Клявиньша

Клявиньш стал депутатом Сейма в середине июня 2016 года. С июля до октября 2016 года он получал компенсацию на транспорт в размере 115 евро в месяц, свидетельствует информация на сайте Сейма.

После передекларирования места жительства в Лиепае компенсация расходов на транспорт Клявиньшу увеличилась - с ноября 2016 года до декабря 2017 года она составляла от 560 до 736 евро в месяц.

21 июня Сейм дал согласие на обыск у депутата Клявиньша. Это решение предусматривало согласие на обыск по месту жительства депутата, в автомашине, на осмотр изъятого имущества, изъятие и досмотр автомашины. Клявиньш в тот день, когда парламент принял это решение, выразил удивление по поводу этой ситуации.

БПБК фактически завершило расследование по уголовному процессу против Клявиньша о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, в середине сентября в передаче LNT "900 секунд" сказал начальник БПБК Екаб Страуме.

А Клявиньш в сентябре сложил депутатский мандат. Он не дал подробных комментариев своего решения, так как считает, что каждое сказанное им слово будет обращено против него. На предстоящих 6 октября выборах в Сейм Клявиньш баллотироваться не будет.