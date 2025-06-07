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Фото, Видео Национальное объединение в Риге ожидает результатов выборов

Перевод: rus.tvnet.lv

В субботу, 7 июня, по всей Латвии прошли муниципальные выборы. Согласно результатам опроса проголосовавших сегодня граждан (EXIT poll), в Риге, вероятнее всего, победу одержала партия "Прогрессивные" с 19,9% голосов, за ней следует "Латвия на первом месте" (17,3%), а Национальное объединение заняло третье место (15%).  TVNET посмотрел, как Национальное объединение встречает результаты выборов.

Представители Национального объединения собрались в Доме культуры Atmoda.

Видео: Как Национальное объединение встречает результаты выборов в Риге

Как рассказал TVNET кандидат в мэры Риги от Национального объединения Эдвард Ратниекс, он крайне удовлетворен результатами экзитполов.

"Конечно, мы дождемся официальных результатов (...). Но мы видим возможность реализовать нашу программу по национальной безопасности", - сказал Ратниекс.

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