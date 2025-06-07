Фото, Видео Национальное объединение в Риге ожидает результатов выборов

В субботу, 7 июня, по всей Латвии прошли муниципальные выборы. Согласно результатам опроса проголосовавших сегодня граждан (EXIT poll), в Риге, вероятнее всего, победу одержала партия "Прогрессивные" с 19,9% голосов, за ней следует "Латвия на первом месте" (17,3%), а Национальное объединение заняло третье место (15%). TVNET посмотрел, как Национальное объединение встречает результаты выборов.