Люди в соцсетях недовольны неполадками сайта ЦИК

Видео: Как партии встречают результаты

Как свидетельствуют наблюдения агентства LETA, пользователи социальных сетей с началом процедуры подсчета голосов заметили помехи на сайте ЦИК, которые не дают возможности увидеть актуальные данные в процессе подсчета голосов.

По наблюдениям агентства LETA, на сайте ЦИК регулярно происходят сбои, а также данные на нем отражаются некорректно - показывается неверное количество избирательных участков.

В ночь выборов на сайте ЦИК новые данные о подсчете голосов не появляются уже больше часа: последний раз информация там была обновлена еще до полуночи.

Всю эту неделю ЦИК получает критику за организацию избирательного процесса и выявленные в нем недочеты.