Skip to footer
Вс, 8.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Люди в соцсетях недовольны неполадками сайта ЦИК

Голоса на 75-м участке в Рижской первой гимназии

Люди в социальных сетях этой ночью возмущаются сбоями в работе сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в ночь выборов.

Видео: Как партии встречают результаты

Как свидетельствуют наблюдения агентства LETA, пользователи социальных сетей с началом процедуры подсчета голосов заметили помехи на сайте ЦИК, которые не дают возможности увидеть актуальные данные в процессе подсчета голосов.

По наблюдениям агентства LETA, на сайте ЦИК регулярно происходят сбои, а также данные на нем отражаются некорректно - показывается неверное количество избирательных участков.

В ночь выборов на сайте ЦИК новые данные о подсчете голосов не появляются уже больше часа: последний раз информация там была обновлена еще до полуночи.

Всю эту неделю ЦИК получает критику за организацию избирательного процесса и выявленные в нем недочеты.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти