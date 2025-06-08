Люди в соцсетях недовольны неполадками сайта ЦИК

Люди в социальных сетях этой ночью возмущаются сбоями в работе сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в ночь выборов.
Видео: Как партии встречают результаты
Как свидетельствуют наблюдения агентства LETA, пользователи социальных сетей с началом процедуры подсчета голосов заметили помехи на сайте ЦИК, которые не дают возможности увидеть актуальные данные в процессе подсчета голосов.
По наблюдениям агентства LETA, на сайте ЦИК регулярно происходят сбои, а также данные на нем отражаются некорректно - показывается неверное количество избирательных участков.
В ночь выборов на сайте ЦИК новые данные о подсчете голосов не появляются уже больше часа: последний раз информация там была обновлена еще до полуночи.
Всю эту неделю ЦИК получает критику за организацию избирательного процесса и выявленные в нем недочеты.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!