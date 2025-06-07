В ЦИК рассказали, где была самая высокая и самая низкая явка

В Сигулдском крае проголосовало 52,95% имеющих право голоса, в Кекавском крае - 52,54%, в Риге - 51,77%, в Огрском крае - 50,81%, в Марупском крае - 49,99%, в Прейльском - 49,14%, в Валкском - 48,65%, в Алуксненском - 48,36%%, в Резекне - 47,28.

Среди самоуправлений с самой низкой явкой - Резекненский край, где проголосовало 36,05% имеющих право голоса, Краславский край - 37,07%, Айзкраукльский край - 37,69%, Кулдигский край - 39,58%, Гулбенский край - 39,69%, а также Бауский край - 39,77%.

Всего в выборах могли принять участие 1 377 183 жителя Латвии.

Ранее сообщалось, что в новом составе Рижской думы может оказаться как минимум шесть фракций - об этом свидетельствуют результаты опроса граждан, уже проголосовавших на муниципальных выборах (exit poll), проведенного сегодня у избирательных участков в крупных городах по инициативе агентства LETA в сотрудничестве с Латвийским общественным СМИ, Рижским университетом им. Страдиня и Латвийским университетом.

Согласно данным опроса, наибольшую поддержку - 19,9% - может получить партия "Прогрессивные".

За ней с результатом в 17,3% следует партия "Латвия на первом месте", а на третьем месте - Национальное объединение, которое могло получить 15% голосов избирателей.

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