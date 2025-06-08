В Резекне на выборах победил Барташевич

Список, представленный Барташевичем, набрал более половины, или 50,55% голосов избирателей, что обеспечивает ему восемь депутатских мандатов и большинство в самоуправлении.

В думе будет представлено всего три списка. Три депутатских кресла достались списку Национальное объединение/"Новое единство"/"Для развития Латвии", за который проголосовали 17,6% избирателей, а также список Латвийская зеленая партия/Латвийское объединение регионов/Новая консервативная партия, проголосовать за которое предпочли 11,91% граждан в Резекне.

Остальным спискам не удалось преодолеть 5-процентный барьер, в том числе и бывшей партии Барташевича "Согласие", которая набрала 2,75% голосов.

Подробнее о ходе выборов читайте в нашей текстовой трансляции.