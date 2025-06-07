Мигрантов все чаще задерживают в глубине страны - жители Латгале обеспокоены

Число мигрантов, незаконно пересекающих границу Латвии и Беларуси, продолжает расти. На этой неделе полиция и пограничная охрана задержали двух перевозчиков уже в Резекненском крае, которые с разницей в несколько дней перевозили нелегальных мигрантов. Жители Латгале все чаще выражают тревогу из-за того, что нарушители границы проникают все глубже вглубь страны. Погранохрана указывает, что мигранты и перевозчики сменили тактику, сообщает портал lsm.lv.
Если раньше нарушителей границы в основном задерживали вблизи самой границы, то теперь все чаще их обнаруживают уже в глубине территории, что вызывает тревогу у местных жителей.
"Я просто услышала, как громко завыли сирены, и ту машину остановили прямо у моего дома, на подъездной дорожке. Проверили водителя, вывели его, открыли багажник - а там мигранты. Их вывели и усадили прямо у меня на тропинке", - рассказала жительница местечка Дрицаны в Резекненском крае Терезе о задержании 2 мая.
По ее словам, учитывая поток нарушителей границы, особенно в отдаленных местах, чувство безопасности исчезло.
"Сначала был шок, ничего не поняла. Но, увидев полицейских - сидя в комнате и глядя в окно - страха не было. Сейчас, насколько понимаю, никакой безопасности здесь нет", - сказала она.
От границы в Краславском крае до Дрицаны более 100 километров. Именно такое расстояние преодолел автомобиль с мигрантами на латвийских номерах, за рулем которого был гражданин Беларуси. Машина была остановлена полицией.
"Сотрудники полиции приняли решение начать погоню и смогли остановить машину в Дрицанской волости. В салоне находились шесть человек разного происхождения, незаконно пересекших границу. Все были переданы пограничной охране, против водителя начат уголовный процесс", - пояснила представитель Государственной полиции Юлия Юране.
Она подчеркнула, что полиция активно сотрудничает с пограничной охраной и патрулирует приграничные районы.
"С 1 января по 30 мая сотрудники Латгальского управления задержали 163 нарушителя границы и 9 перевозчиков", - добавила Юране.
Несмотря на интенсивный контроль границы, 4 июня в Чернайской волости Резекненского края, примерно в 50 км от границы, снова были задержаны четыре нелегала. Они ехали в автомобиле с эстонскими номерами под управлением лица без гражданства из Эстонии.
О значительном росте числа нарушителей сообщил также заместитель начальника управления Даугапилсской погранохраны по вопросам контроля и иммиграции Томас Скримблис.
"Если говорить о мае, то это самый интенсивный месяц - уже зафиксировано 2331 случай", - сообщил он.
Скримблис пояснил, что все более частое проникновение мигрантов вглубь страны связано с изменением логистики.
"Тактика немного изменилась - мигранты проходят большие расстояния пешком, а перевозчики подбирают их дальше от границы. Они боятся приближаться к рубежу из-за патрулей пограничников, полиции и Национальных вооруженных сил. В прошлом году мигрантов чаще везли в Литву, оттуда - через Польшу в Германию. Сейчас мы видим, что большинство направляются сначала в Ригу, а уже затем в страны Европы", - отметил он.
С начала 2024 года на границе с Белоруссией зафиксировано 4562 попытки незаконного пересечения. За весь 2023 год таких случаев было 5390.
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