Мигрантов все чаще задерживают в глубине страны - жители Латгале обеспокоены

Если раньше нарушителей границы в основном задерживали вблизи самой границы, то теперь все чаще их обнаруживают уже в глубине территории, что вызывает тревогу у местных жителей.

"Я просто услышала, как громко завыли сирены, и ту машину остановили прямо у моего дома, на подъездной дорожке. Проверили водителя, вывели его, открыли багажник - а там мигранты. Их вывели и усадили прямо у меня на тропинке", - рассказала жительница местечка Дрицаны в Резекненском крае Терезе о задержании 2 мая.

По ее словам, учитывая поток нарушителей границы, особенно в отдаленных местах, чувство безопасности исчезло.

"Сначала был шок, ничего не поняла. Но, увидев полицейских - сидя в комнате и глядя в окно - страха не было. Сейчас, насколько понимаю, никакой безопасности здесь нет", - сказала она.

От границы в Краславском крае до Дрицаны более 100 километров. Именно такое расстояние преодолел автомобиль с мигрантами на латвийских номерах, за рулем которого был гражданин Беларуси. Машина была остановлена полицией.