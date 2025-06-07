В Риге зафиксирована одна из самых низких явок избирателей с 1997 года

Наивысшая избирательная активность в Риге на муниципальных выборах была зафиксирована в 2001 году, когда проголосовали 60,85% избирателей.

Более высокая, чем в этом году, явка наблюдалась также на выборах 2009 года, когда проголосовали 58,93% избирателей, на выборах 2017 года, когда на участки пришли 58,72%, а также в 2013 году, когда проголосовали 55,55%.

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Немного ниже, чем в этом году, избирательная активность в Риге была на муниципальных выборах 2005 года, когда проголосовали 52,87% имеющих право голоса.

Еще более низкая активность наблюдалась на выборах 1997 года, когда проголосовали 49,58%, а также на внеочередных выборах Рижской думы в 2020 году, на которых проголосовали 40,58% жителей. Эти выборы проходили во время пандемии Covid-19, что могло повлиять на активность избирателей.

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