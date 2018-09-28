Сб, 29.09.2018
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В Индонезии произошла серия мощных землетрясений

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ФОТО: AFP/SCANPIX

В Индонезии на острове Сулавеси зафиксирован мощный подземный толчок магнитудой 7,5. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в пятницу, 28 сентября.

Эпицентр зафиксированного в 13:02 землетрясения имел координаты -0.21 градуса южной широты и 119.89 градуса восточной долготы – в 78 километрах от города Палу. Очаг залегал на глубине 10 километров.

По интенсивности сотрясений в эпицентре такое землетрясение оценивается как уничтожающее.

Вскоре после основного толчка последовало несколько афтершоков, магнитуда двух из них составила 5,8.

По данным Reuters, уже известно об одном погибшем и 10 пострадавших. Разрушены десятки домов. 

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