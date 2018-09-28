В Индонезии произошла серия мощных землетрясений
28 сентября 2018, 15:13
В Индонезии на острове Сулавеси зафиксирован мощный подземный толчок магнитудой 7,5. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в пятницу, 28 сентября.
Эпицентр зафиксированного в 13:02 землетрясения имел координаты -0.21 градуса южной широты и 119.89 градуса восточной долготы – в 78 километрах от города Палу. Очаг залегал на глубине 10 километров.
По интенсивности сотрясений в эпицентре такое землетрясение оценивается как уничтожающее.
Вскоре после основного толчка последовало несколько афтершоков, магнитуда двух из них составила 5,8.
По данным Reuters, уже известно об одном погибшем и 10 пострадавших. Разрушены десятки домов.