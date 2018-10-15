В Эстонии распространяется новый наркотик Он крайне опасен, и вот почему
15 октября 2018, 21:15
По данным Департамента полиции и погранохраны, недавно на эстонском рынке наркотиков появилось вещество, которое выглядит и пахнет как амфетамин, а также дает и такой же эффект. Но на самом деле это один из аналогов фентанила, передает Rus.ERR.
"Чистота, сила воздействия и составляющие фентанила никогда не известны, что легко может привести к передозировке", - сказала руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний и наркомании Института развития здоровья Алёна Курбатова.
Вещество настолько новое, что его воздействие еще точно неизвестно. Передозировка наркотика обычно происходит тогда, когда человек не знает о силе воздействия наркотика и его качестве.