Пн, 15.10.2018
Ночные концерты - это не моя история, потому что важно же, чтобы голос был в своем лучшем состоянии, а 2.00 ночи это уже такой охрипший, севший голосок. Johnyboy, рэп исполнитель из Латвии

В Эстонии распространяется новый наркотик Он крайне опасен, и вот почему

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Наркотики. Иллюстративное фото.

ФОТО: Reuters / Scanpix

По данным Департамента полиции и погранохраны, недавно на эстонском рынке наркотиков появилось вещество, которое выглядит и пахнет как амфетамин, а также дает и такой же эффект. Но на самом деле это один из аналогов фентанила, передает Rus.ERR.

"Чистота, сила воздействия и составляющие фентанила никогда не известны, что легко может привести к передозировке", - сказала руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний и наркомании Института развития здоровья Алёна Курбатова.

Вещество настолько новое, что его воздействие еще точно неизвестно. Передозировка наркотика обычно происходит тогда, когда человек не знает о силе воздействия наркотика и его качестве.

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