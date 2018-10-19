Комитет РД: вопрос об ограничении времени торговли алкоголем не обсуждался

Начальник Административного управления Полиции Рижского самоуправления Лаурис Кудиньш на заседании комитета представил обобщенные данные об указаниях в отношении торговли алкоголем.

В 2018 году по сравнению с 2014 годом число нарушений, связанных с употреблением алкоголя в неразрешенных местах с 1518 сократилось до 1044 случаев. В этом году в состоянии алкогольного опьянения было задержано 297 детей. А 42 ребенка изъяты из семей в ситуациях, когда родители были в состоянии опьянения и не могли должным образом заботиться о детях.

Кудиньш сообщил, что в попытках обойти запрет на торговлю алкоголем после 22.00, маленькие магазинчики регистрируют свою деятельность как кафе, не обеспечивая необходимые для работы кафе оборудование, ассортимент товаров и условий для посетителей, чаще всего продавая алкоголь на вынос. Когда у коммерсанта, на которого поступают жалобы от жителей, аннулируется лицензия на розничную торговлю алкоголем, на этом же месте начинает работу другой коммерсант. Зачастую «новый» коммерсант – это то же физическое лицо, только меняется юридическое название коммерсанта и исполнительная институция, передает портал Riga.lv.