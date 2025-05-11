Фото Бронзовый солдат в Таллинне стал жертвой вандалов

Сам солдат был изрисован белой краской, а по обе стороны от него на эстонском написано - küüditaja (т.е. участник депортаций).

Руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер сообщил Rus.Postimees, что в субботу, 10 мая, поздним вечером полиция обнаружила, что на кладбище был разрисован памятник Бронзового солдата.

По факту вандализма начато производство о проступке.

"По имеющейся на данный момент информации, вандалов было двое, их личности пока не установлены. Патруль прочесал окрестности вчера вечером, но найти нарушителей не удалось", - добавил Вахер.

Полиция находится на связи с управляющим кладбищем - Эстонским военным музеем, который организует очистку памятника.

По словам Вахера, это уже не первый случай за последние годы, когда памятник Бронзовому солдату подвергается вандализму, хотя всего несколько дней назад люди приходили туда возложить цветы.

"Очевидно, что Бронзовый солдат остается источником конфликта и противостояния в нашем обществе. Полиция, разумеется, реагирует на порчу имущества и потому начала производство в связи со вчерашним случаем вандализма", - заключил он.