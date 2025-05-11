ЕС рвет с российским газом - Москва ищет лазейки

Почему российский газ еще может вернуться в Европу

В день публикации дорожной карты Европейской комиссии Венгрия и Словакия, как и ожидалось, выступили с критикой. Обе страны открыто симпатизируют России и стремятся сохранить поставки российских энергоносителей. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Братислава договорились тесно сотрудничать, чтобы противодействовать плану Еврокомиссии. "Опасность для нас представляют не газ, нефть или ядерное топливо из России, а то, что ничего из перечисленного не будет поступать в Венгрию", - заявил Сийярто.

Как ранее указывала DW, ЕС способен преодолеть сопротивление отдельных участников. Аналитический центр Bruegel предлагает ввести систему пошлин и квот, которые сделают российское сырье неконкурентоспособным. Преимущество этого решения состоит в том, что, в отличие от полного запрета поставок, оно не требует единогласного одобрения всеми членами ЕС - достаточно квалифицированного большинства. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, отвечая на вопросы журналистов, отказался конкретизировать меры, которые будут приняты в поддержку дорожной карты, однако сообщил, что они должно быть именно такими - не требующими согласия всех государств.

Лидеры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан добиваются возобновления экономических связей с Россией Фото: DW: Omar Havana/AP Photo/picture alliance