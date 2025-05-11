ЕС рвет с российским газом - Москва ищет лазейки

Брюссель взял курс на отказ от сырья из России, но "Северный поток - 2" продолжает обсуждаться в кулуарах.
Перед тем как вторгнуться в Украину, Россия использовала газ как средство шантажа. Ограничивая поставки под разными предлогами, она давала понять Европе, что ей лучше бы не вмешиваться - чтобы не потерять ключевого поставщика. Но дальнейший ход событий показал, что газовое оружие Кремля не было смертельным. Радикальное сокращение поставок российского трубопроводного газа причинило Европе серьезный экономический ущерб. Но она смогла адаптироваться - и теперь готовится полностью прекратить закупки российского сырья. Однако Россия выражает готовность вернуться на европейский рынок - и некоторые члены ЕС этого по-прежнему ждут.
Что известно об отказе ЕС от газа из России - и что остается неясным
6 мая Европейская комиссия все же представила дорожную карту по отказу от импорта российских энергоносителей. Центральное место в ней отведено поставкам газа, однако также предусматривается прекращение импорта урана и других ядерных материалов. Изначально публикация документа ожидалась в конце марта, но была отложена без объяснения причин. Как сообщала DW, представленная дорожная карта описывает стратегию ЕС лишь в общих чертах - более подробные материалы должны быть опубликованы в июне.
Согласно документу, к концу 2027 года ЕС намерен полностью прекратить долгосрочные контракты с российскими поставщиками, "Газпромом" и "Новатэком". Новые соглашения не должны заключаться уже с 2025 года. Также планируется остановка краткосрочных сделок на спотовом рынке, на который сейчас приходится около трети поставок. Государства - члены ЕС должны представить национальные планы поэтапного отказа от российского газа не позднее конца 2025 года.
Если ЕС добьется успеха, он положит конец многолетней зависимости от крупнейшего поставщика энергоресурсов. До начала войны Россия обеспечивала около 40% потребления газа в ЕС и примерно треть потребления нефти. "Война в Украине обнажила риски шантажа, экономического принуждения и ценовых потрясений - настало время Европе полностью разорвать энергетические связи с ненадежным поставщиком", - заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).
В своей дорожной карте Брюссель делает ставку на то, что сможет нарастить долю возобновляемых источников энергии и начать получать ископаемое топливо из других стран. Даже если это приведет к усилению зависимости, например, от США, это воспринимается как приемлемый риск: как отметил в разговоре с DW европейский комиссар по энергетики Дан Йоргенсен, "трудно найти в мире поставщика, который был бы настолько же плох, как Россия". На бумаге план не выглядит нереалистичным. Но все еще нельзя исключать и того, что поставки из России не просто не сократятся, а наоборот - вырастут.
Почему российский газ еще может вернуться в Европу
В день публикации дорожной карты Европейской комиссии Венгрия и Словакия, как и ожидалось, выступили с критикой. Обе страны открыто симпатизируют России и стремятся сохранить поставки российских энергоносителей. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Братислава договорились тесно сотрудничать, чтобы противодействовать плану Еврокомиссии. "Опасность для нас представляют не газ, нефть или ядерное топливо из России, а то, что ничего из перечисленного не будет поступать в Венгрию", - заявил Сийярто.
Как ранее указывала DW, ЕС способен преодолеть сопротивление отдельных участников. Аналитический центр Bruegel предлагает ввести систему пошлин и квот, которые сделают российское сырье неконкурентоспособным. Преимущество этого решения состоит в том, что, в отличие от полного запрета поставок, оно не требует единогласного одобрения всеми членами ЕС - достаточно квалифицированного большинства. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, отвечая на вопросы журналистов, отказался конкретизировать меры, которые будут приняты в поддержку дорожной карты, однако сообщил, что они должно быть именно такими - не требующими согласия всех государств.
Другая проблема, однако, состоит в том, что США, которые уже стали для Европы крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа, заинтересованы в том, чтобы российский газ продолжал поступать в Европу - но под их контролем. Как сообщала DW, идея заключается в том, что американские инвесторы выкупят газопровод "Северный поток - 2", будут закупать газ у России, а затем перепродавать его в Европу. У этой схемы есть сторонники и в самом ЕС - в том числе в Германии. "Конечно, (российский. - Ред.) газ может снова пойти по трубопроводу - под контролем США", - заявил недавно депутат бундестага от ХДС Томас Барайс (Thomas Bareiß).
Россия перезаряжает газовое оружие
По данным Reuters, идея возобновления поставок по "Северному потоку - 2" остается на повестке. США и Россия активно обсуждают этот вариант, сообщило агентство со ссылкой на восемь источников, знакомых с ходом переговоров. По словам собеседников Reuters, возвращение российского газа в ЕС - одно из возможных условий "мирной сделки", которую США якобы предлагают Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в апреле заявил в интервью журналу Le Point, что "Газпром" рассмотрит возможность возобновления поставок трубопроводного газа в Европу, если у "Северного потока - 2" появится новый владелец.
Параллельно Россия возобновила переговоры с Китаем о строительстве трубопровода "Сила Сибири - 2", которые долгое время были на паузе. Тема вновь прозвучала во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву по случаю празднования 9 мая. По данным Bloomberg, к подписанию соглашения стороны пока не готовы - Китай не устраивает предлагаемая Россией цена. Однако, как отмечают источники агентства, компромисс может быть найден в обозримом будущем. Китай, по их словам, стал проявлять больший интерес к относительно дешевому российскому газу на фоне экономических трудностей и рисков, связанных с торговой войной с США.
Если "Сила Сибири - 2" будет запущена, российская газовая отрасль сможет частично выйти из экспортного тупика, в который она попала после разрыва отношений с Европой. Однако полностью компенсировать ущерб, нанесенный собственными действиями, не удастся. Первая "Сила Сибири", недавно достигшая проектной мощности, позволяет прокачивать 38 млрд кубометров в год, "Сила Сибири - 2" рассчитана на 50 млрд, в то время как Европа до войны потребляла около 150 млрд, отмечает эксперт Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко.
"Китай - это не спасение, а скорее способ сохранить хотя бы часть доходов", - констатируют аналитики проекта InvestFuture. По их подсчетам, Китай до сих пор платил России за трубопроводный газ лишь около 10 млрд долларов в год, тогда как Европа до войны платила около 45 млрд долларов. При этом цена контракта с Китаем привязана к нефти, а нефть, как ранее писала DW, может подешеветь. Даже если будут запущены "Сила Сибири - 2" и еще один трубопровод меньшей мощности - так называемый Дальневосточный маршрут, - совокупная выручка "Газпрома" достигнет максимум 28 млрд в год долларов. Это означает, что попытки России вернуться на европейский рынок будут продолжаться.
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