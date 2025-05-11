Опрос: Матери в Латвии уделяют себе невероятно мало времени

Почти каждая четвертая женщина (28%) считает, что время, которое латвийская мама может посвятить себе в повседневной жизни, составляет менее 30 минут в день, и каждая третья (32%) уверена, что это время составляет от получаса до часа в день. интересно, что сильный пол немного оптимистичнее и даже осторожнее в своих суждениях.

В частности, только 13% опрошенных мужчин думают, что матери посвящают себе более 30 минут в день, и 26% считают, что на свои нужды матери могут выделить себе по меньшей мере от получаса до часа в день. Ответ "сложно сказать" дали только 30% опрошенных мужчин, таким образом воздержавшись от выражения своей оценки.

Данные опроса показали значительную разницу в восприятии полов по поводу того, сколько времени могут уделять себе матери в Латвии.

Женщины, возможно, основываясь на личном опыте, оценивают ситуацию критичнее мужчин. Однако, несмотря на разное мнение, общие результаты показывают, что в обществе есть понимание повседневной тяжести роли матери. Именно поэтому важна система семейной поддержки и соучастие отца в ежедневных заботах.