Опрос: Матери в Латвии уделяют себе невероятно мало времени

Повседневная жизнь становится все более суматошной, и остается все меньше времени, которое можно посвятить себе вне работы и семейных обязанностей, особенно это касается матерей. Опрос жителей, проведенный торговым центром Spice, выявил суровую правду - 50% мам в повседневной жизни могут уделять себе (например, отдыху, хобби и т. д.) менее одного часа в день.
Почти каждая четвертая женщина (28%) считает, что время, которое латвийская мама может посвятить себе в повседневной жизни, составляет менее 30 минут в день, и каждая третья (32%) уверена, что это время составляет от получаса до часа в день. интересно, что сильный пол немного оптимистичнее и даже осторожнее в своих суждениях.
В частности, только 13% опрошенных мужчин думают, что матери посвящают себе более 30 минут в день, и 26% считают, что на свои нужды матери могут выделить себе по меньшей мере от получаса до часа в день. Ответ "сложно сказать" дали только 30% опрошенных мужчин, таким образом воздержавшись от выражения своей оценки.
Данные опроса показали значительную разницу в восприятии полов по поводу того, сколько времени могут уделять себе матери в Латвии.
Женщины, возможно, основываясь на личном опыте, оценивают ситуацию критичнее мужчин. Однако, несмотря на разное мнение, общие результаты показывают, что в обществе есть понимание повседневной тяжести роли матери. Именно поэтому важна система семейной поддержки и соучастие отца в ежедневных заботах.
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