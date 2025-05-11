ВСУ: Россия атаковала Украину 108 беспилотниками

Российские сил атаковали Украину 108 беспилотниками. Украинские силы ПВО сбили 60 ударных дронов типа Shahed на востоке, севере, юге и в центре страны, еще 41 беспилотник-имитатор не достиг цели и потерян, заявили утром в воскресенье, 11 мая, Воздушные сил ВСУ.

По их данным, запуски беспилотных аппаратов были осуществлены в Брянске, Шаталово Смоленской области, Миллерово Ростовской области, Приморско-Ахтарске Краснодарского края, а также из контролируемых РФ районов Запорожской области и аннексированного Крыма.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ заявили о неоднократных запусках российскими силами, продолжающими войну против Украины, управляемых авиационных бомб на Сумскую и Харьковскую области.

Пострадавший в Киевской области

В Киевской области от атаки российских беспилотников пострадал один человек. В Броварском районе мужчина 1954 года рождения получил острую реакцию на стресс и находится в шоковом состоянии, сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram.

По его данным, в ходе атаки в том же районе поврежден дачный дом, попаданий в объекты критической инфраструктуры нет. В Обуховском районе повреждены пять частных домов.