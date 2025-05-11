По его словам, 11 мая, в воскресенье, он планирует обсудить эту инициативу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Он же был посредником между Киевом и Москвой в 2022 году.

«Не исключено, что во время переговоров удастся договориться о новом перемирии, новом прекращении огня», — сказал Путин, добавив, что теперь «мяч на стороне Украины».

При этом российский президент повторил то, что раньше уже говорил много раз: «Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной, их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта».

Он также вспомнил о том, что перемирие, в представлении Москвы, должно также исключать возможности Киева перевооружаться, обучать военных и т.п. Впервые такие условия он обнародовал еще в марте, когда впервые прокомментировал отношение Москвы к потенциальному перемирию. «Мы за, но есть нюансы», — заявил тогда российский президент, подразумевая как раз условия, на которых Москва готова прекратить огонь.

Выступление Путина началось примерно в 1:30 ночи по московскому времени и длилось около 20 минут, став, возможно, самым поздним выступлением президента в Москве. Вскоре после этого украинские мониторинговые каналы сообщили о возобновлении полетов российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Что предлагал Киев