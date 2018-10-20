Сб, 20.10.2018
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В Хорватии протестуют против повышения пенсионного возраста

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В столице Хорватии Загребе в субботу, 20 октября, проходит митинг против решения правительства повысить пенсионный возраст до 67 лет, а также уменьшить пенсии тем, кто будет выходить на пенсию раньше срока. Об этом сообщает Reuters.

Профсоюзы пообещали добиваться всенародного референдума, если парламент проголосует за пенсионную реформу. На сегодня в Хорватии пенсионный возраст наступает в 65 лет.

Лидеры профсоюзов отметили, что хорваты часто уходят с работы по состоянию здоровья или по решению начальства, которое избавляется от пожилых сотрудников. Они подчеркнули, что продолжительность жизни хорватов короче, чем во многих странах ЕС.

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