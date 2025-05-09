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Фото В Нарве вывесили плакат, на котором Путина приравняли к Гитлеру (3)

Плакат, где сравниваются Путин и Гитлер
Плакат, где сравниваются Путин и Гитлер Фото: Ilja Smirnov

Музей северо-восточного эстонского города Нарва вывесил у знаменной башни замка Германа напротив расположенного через реку Нарва российского города Ивангород большой плакат с двойным портретом диктаторов Владимира Путина и Адольфа Гитлера.

На плакате к половине лица Гитлера приложена половина лица Путина и надпись на английском языке гласит: "Путлер - военный преступник", сообщает издание Postimees.

В России 9 мая отмечают 80-летие победы Советского Союза над нацистской Германией. Уже привычно в Ивангороде на реке Нарва размещены экраны, где демонстрируются пропагандистские передачи.

Нарвский музей и в прошлые годы у замка Германа в российском направлении размещал плакаты с осуждением Путина как военного преступника.

9 мая торжества проходят на обоих берегах Нарвы. Пока в Ивангороде отмечают так называемый День победы, в Нарве празднуют День Европы.

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