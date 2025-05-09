На плакате к половине лица Гитлера приложена половина лица Путина и надпись на английском языке гласит: "Путлер - военный преступник", сообщает издание Postimees.

В России 9 мая отмечают 80-летие победы Советского Союза над нацистской Германией. Уже привычно в Ивангороде на реке Нарва размещены экраны, где демонстрируются пропагандистские передачи.

Нарвский музей и в прошлые годы у замка Германа в российском направлении размещал плакаты с осуждением Путина как военного преступника.

9 мая торжества проходят на обоих берегах Нарвы. Пока в Ивангороде отмечают так называемый День победы, в Нарве празднуют День Европы.