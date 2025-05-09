Ограбление в Старой Риге: номера автомобиля преступников украли с другой машины

Автомобиль, использованный при ограблении магазина часов в Старой Риге, был оснащен номерными знаками, которые пару недель назад были украдены с другой машины в Риге, сообщил в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 начальник Госполиции Арманд Рукс.
В базе данных Дирекции безопасности дорожного движения агентство LETA убедилось, что под номерным знаком KH2412, который согласно публично распространенным изображениям был прикреплен к использованному при ограблении Volkswagen Golf 5, на самом деле зарегистрирован автомобиль Nissan Almera, который не прошел техосмотр и снят с учета.
Фото: Вооруженное ограбление в Риге
Фото: По подозрению в вооруженном ограблении в Старой Риге полиция разыскивает возможных виновных лиц
В интервью телеканалу TV3 Рукс в очередной раз признался, что грабители довольно тщательно готовились к этому преступлению. Полицейским примерно понятен маршрут передвижения преступников и их действия после ограбления, однако сейчас продолжается анализ большого количества изъятых видеоматериалов. "Процессы расследования другого рода также ведутся. Есть определенные зацепки, по которым мы должны работать", - сказал глава полиции.
🇱🇻 Bruņotā aplaupīšana Vecrīgā.#Rīga #Latvija pic.twitter.com/YeUZxcG01a— BreakingLV (@breakinglv) April 29, 2025
Как сообщалось, 29 апреля в Старой Риге с использованием огнестрельного оружия или похожих на него предметов был ограблен магазин эксклюзивных часов Baltic Watches.
На видео, размещенном в соцсетях, видно, как четверо грабителей в масках выбегают из магазина и одновременно в сторону двери магазина один из преступников распыляет из баллончика некое вещество.
По информации полиции, преступники на автомобиле Volkswagen Golf 5 темного цвета с похищенными государственными регистрационными номерными знаками пересекли Каменный мост в Риге.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс о разбое, совершенном с применением огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, или если он связан с причинением тяжких телесных повреждений потерпевшему, или если он повлек другие тяжкие последствия.
Материальный ущерб, причиненный магазину, публично не раскрывается.
Видео: Программа "900 секунд"
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