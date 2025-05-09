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Готовьтесь к глобальному евро

Символ валюты евро
Символ валюты евро Фото: SCANPIX

​Хотя международные валютные и финансовые системы нельзя назвать незыблемыми, они меняются нечасто. Именно поэтому поражает шок, вызванный торгово-тарифной войной президента США Дональда Трампа. И его трудно объяснить. Чтобы понять происходящее, стоит вспомнить теорию Чарльза Киндлбергера о гегемонистской стабильности, которую он изложил в книге "Мир в депрессии: 1929-1939". Согласно теории Киндлбергера, открытая и стабильная международная система зависит от наличия доминирующей мировой державы.

Если Киндлбергер чему-то нас научил, урок таков: мировой экономике будет лучше, если Европа быстро закроет брешь, возникшую из-за отказа США от мирового экономического и финансового лидерства.

Экономические и финансовые проблемы, созданные Трампом в США, дают шанс еврозоне (эмитенту второй по значимости международной валюты) частично воспользоваться непомерной привилегией, которой так долго пользуются США. Кроме того, речь идет об усилении геополитического влияния, что крайне важно в период, когда ЕС стремится достичь стратегической автономности.

Хотя с интернационализацией связаны определенные риски, еврозона хорошо позиционирована, чтобы их смягчить. Например, система макропруденциальной политики в еврозоне намного сильнее американской.

Но для того, чтобы еврозона смогла повысить международный авторитет евро, нужны дополнительные шаги. Прежде всего, надо углублять

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