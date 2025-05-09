Эстония будет лишать россиян ВНЖ за поездки в РФ? Литва уже приняла такое решение

"После того, как в апреле Сейм еще на год продлил национальные санкции, в субботу вступили в силу дополнительные ограничения для граждан России. Эти граждане утратят в Литве вид на жительство, если в течение трех месяцев без объективных причин более одного раза отправятся в Россию или Беларусь", - сообщила Литовская общественная телерадиокомпания "Литовское радио и телевидение" (LRT).