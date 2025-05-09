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Эстония будет лишать россиян ВНЖ за поездки в РФ? Литва уже приняла такое решение

Жители Нарвы радуются тому, что слышат на концерте 9 мая 2023 года, который проводится на берегу в Ивангороде.
Жители Нарвы радуются тому, что слышат на концерте 9 мая 2023 года, который проводится на берегу в Ивангороде. Фото: Reuters / Scanpix

В начале мая в Литве вступили в силу дополнительные ограничения для граждан России. Обладателей ВНЖ лишат этого статуса, если в течение трех месяцев более одного раза они отправятся в РФ. Rus.Postimees узнали, будет ли Эстония действовать так же.

"После того, как в апреле Сейм еще на год продлил национальные санкции, в субботу вступили в силу дополнительные ограничения для граждан России. Эти граждане утратят в Литве вид на жительство, если в течение трех месяцев без объективных причин более одного раза отправятся в Россию или Беларусь", - сообщила Литовская общественная телерадиокомпания "Литовское радио и телевидение" (LRT).

Издание уточняет, что на 1 апреля 2025 года действующие виды на жительство в Литве имели 14 652 гражданина России.

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