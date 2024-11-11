С того дня, как Путин пришел к власти, прошло уже четверть века. Он начинал как технократ, обещавший возродить Россию после хаоса 90-х, и его образ менялся на глазах у всего мира: от незаметного питерского чиновника до "собирателя земель", диктатора, чье имя стало символом эпохи.

Россия за это время изменилась не меньше: культ личности, милитаризм, подавление оппозиции - все это звучит слишком знакомо, чтобы не замечать исторических параллелей. Сам он говорит о сильной власти, "исторической справедливости" и особом пути. Но какой на самом деле его власть стала для России, и как видит будущее своей страны ее "державный отец"?

И, пожалуй, главный вопрос: кто все же скрывается за образом, сложенным из страхов, идеалов и призраков прошлого?

Что мы знаем о Путине

В начале 2000-х Путин, казалось, был "технократом", призванным привести страну в порядок после девяностых. Те, кто видел в нем чекиста, оставались в меньшинстве. Но с годами образы трансформировались. В сети и прессе почти устойчивым эпитетом стало слово "фашист". Политические репрессии, милитаризм и культ личности провоцируют очевидные исторические параллели.