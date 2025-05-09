Служба безопасности Украины разоблачила шпионскую сеть военной разведки Венгрии

Задачей этой ячейки был сбор информации о военной обороне Закарпатской области, поиск слабых мест в наземной и противовоздушной обороне региона, а также изучение социально-политических взглядов местного населения, говорится в сообщении СБУ, о чем сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

СБУ задержала двух агентов из сети секретной службы Венгрии.

Один из агентов - 40-летний военнослужащий в отставке из Береговского района, завербованный в 2021 году.

В Закарпатской области, граничащей с Венгрией, около 12% населения составляют этнические венгры.