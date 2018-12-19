Трамп отдал приказ о выводе американских войск из Сирии

По его словам, решение о выводе войск было принято во вторник. В соответствии с ним эту ближневосточную страну "быстро" и "полностью" покинут более 2 тысяч американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*, передает "Интерфакс".

Ранее в среду Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки "Исламское государство"* в Сирии, и что американские военные находятся там только ради этой цели.

"Мы победили ИГ* в Сирии, и это единственная причина, почему (США) находятся там во время президентства Трампа", - написал глава государства в Twitter.

Bloomberg полагает, что решение президента о выводе войск застало врасплох даже руководство Пентагона.

Представитель Белого дома Сара Сандерс объяснила вывод войск "переходом к следующей фазе кампании". Сандерс также заверила, что Вашингтон и его союзники будут готовы, в случае необходимости, снова защищать американские интересы в Сирии.

Вывод войск может негативно отразиться на положении курдов, вооруженные формирования которых поддерживали американцы. Боевые действия с курдами ведут турецкие войска, поскольку Анкара считает их террористами.

На фоне известия о выводе американских войск укрепляется турецкая лира. В среду ее курс поднялся на 1,2 процента.

Последние заявления Пентагона свидетельствуют о том, что решение Трампа было для него полной неожиданностью. Министр обороны США Джеймс Мэттис сказал 6 декабря, что в Сирии перед американскими военными стоят большие задачи. Он также отметил, что ядро ИГ* по-прежнему функционирует, стремясь вернуть себе влияние как в Сирии, так и в остальном мире.

Выход Вашингтона из "сирийской игры" укрепляет политические позиции России и Ирана в регионе, а также ослабляет позиции Израиля. Тегеран и Москва поддерживают президента Сирии Башара Асада, против которого и боролись различные группировки сирийских повстанцев.

Примечательно, что буквально на прошлой неделе спецпосланник президента США в штабе глобальной коалиции, созданной для борьбы с ИГ*, Бретт Макгерк критиковал возможность ухода войск из Сирии. По его словам, опыт последних лет показывает, что после военной победы необходимо закрепить успех созданием устойчивой правоохранительной системы в Сирии. "На это потребуется время", - добавил он.

Однако Трамп рассуждал с присущим ему популизмом. "Я хочу уйти, я хочу вернуть солдат домой, я хочу начать восстанавливать нашу страну", - сказал президент на пресс-конференции.

Решение Трампа вывести войска могло созреть после его переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, считает эксперт по Сирии Эндрю Таблер, работающий в вашингтонском Институте ближневосточной политики.