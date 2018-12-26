У активных пользователей соцсетей больше риск впасть в депрессию

Как сообщается в издании «UPI», в рамках исследования почти 1800 американцев в возрастной группе от 19 до 32 лет заполнили анкеты о своей активности в 11-ти популярных социальных сетях.

В среднем каждый опрошенный в социальных сетях проводил более часа в день, а свои аккаунты проверял по меньшей мере 30 раз в неделю.

Оказалось, что у 25% активных пользователей социальных сетей риск впасть в депрессию был в 1,7 - 2,7 раза выше, чем у менее активных пользователей.

Правда, исследователям пока не понятно, что здесь причина и что следствие: социальные сети вызывают депрессию или депрессия побуждает людей больше времени проводить в соцсетях.

Люди, страдающие депрессией, например, могут попытаться с помощью соцсетей заполнить пустоту в своей жизни.

Связь между использованием социальных сетей и депрессией: