Ср, 26.12.2018
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У активных пользователей соцсетей больше риск впасть в депрессию

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Facebook, Twitter, Instagram – эти и другие социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но могут ли они вызвать депрессию? Этот вопрос изучили студенты отделения медицины Питсбургского университета. И вот к каким выводам они пришли. 

Как сообщается в издании «UPI», в рамках исследования почти 1800 американцев в возрастной группе от 19 до 32 лет заполнили анкеты о своей активности в 11-ти популярных социальных сетях.

В среднем каждый опрошенный в социальных сетях проводил более часа в день, а свои аккаунты проверял по меньшей мере 30 раз в неделю.

Оказалось, что у 25% активных пользователей социальных сетей риск впасть в депрессию был в 1,7 - 2,7 раза выше, чем у менее активных пользователей.

Правда, исследователям пока не понятно, что здесь причина и что следствие: социальные сети вызывают депрессию или депрессия побуждает людей больше времени проводить в соцсетях.

Люди, страдающие депрессией, например, могут попытаться с помощью соцсетей заполнить пустоту в своей жизни.

Связь между использованием социальных сетей и депрессией:

  • Записи других людей в социальных сетях могут заставить вас думать, что ваша жизнь хуже
  • Слишком активное использование социальных сетей может свидетельствовать о зависимости от интернета, которая тоже может быть связана с депрессией
  • Пользователь соцсетей имеет большую вероятность быть оскорбленным, что может увеличить риск возникновения депрессии.

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