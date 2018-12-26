У активных пользователей соцсетей больше риск впасть в депрессию

Facebook, Twitter, Instagram – эти и другие социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но могут ли они вызвать депрессию? Этот вопрос изучили студенты отделения медицины Питсбургского университета. И вот к каким выводам они пришли.
Как сообщается в издании «UPI», в рамках исследования почти 1800 американцев в возрастной группе от 19 до 32 лет заполнили анкеты о своей активности в 11-ти популярных социальных сетях.
В среднем каждый опрошенный в социальных сетях проводил более часа в день, а свои аккаунты проверял по меньшей мере 30 раз в неделю.
Оказалось, что у 25% активных пользователей социальных сетей риск впасть в депрессию был в 1,7 - 2,7 раза выше, чем у менее активных пользователей.
Правда, исследователям пока не понятно, что здесь причина и что следствие: социальные сети вызывают депрессию или депрессия побуждает людей больше времени проводить в соцсетях.
Люди, страдающие депрессией, например, могут попытаться с помощью соцсетей заполнить пустоту в своей жизни.
Связь между использованием социальных сетей и депрессией:
- Записи других людей в социальных сетях могут заставить вас думать, что ваша жизнь хуже
- Слишком активное использование социальных сетей может свидетельствовать о зависимости от интернета, которая тоже может быть связана с депрессией
- Пользователь соцсетей имеет большую вероятность быть оскорбленным, что может увеличить риск возникновения депрессии.