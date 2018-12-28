Новые жулики лучше старых? Как политики пытались мобилизовать электорат перед выборами

Несмотря на то, что телевидение все еще является главным источником информации о политической жизни, оно сдает свои позиции. Все больше жителей Латвии информацию об этом получают из интернета - в особенности молодежь, которая все реже читает газеты, смотрит телевидение или слушает радио. Как в исследовании "Что повлияло на выбор избирателей на выборах 6-го октября 2018-го года?" выяснили эксперты организации Providus, выборы 13-го Сейма указывают не только на резкое изменение политической обстановки в Латвии, но и на то, что для достижения своих политических целей кандидатам надо брать во внимание и новые тенденции в получении информации.
Главный источник информации - родственники и друзья
Исследователи обнаружили, что главным источником информации о грядущих выборах были рекомендации друзей, родственников и коллег. Такие рекомендации особенно важными были для граждан в возрасте до 24 лет, нелатышей, а также избирателей таких партий как Русский союз Латвии (РСЛ), "Согласие", "Для развития/За!". Деятельность партий и их кандидатов на предвыборных дебатах на ТВ, радио, в интернете была важна для 40% опрошенных жителей Латвии. Этот фактор был важен для граждан с высшим образованием или высоким доходом, а также граждан, которые в семье разговаривают на латышском языке.
Дебаты были важными для избирателей таких партий, как "Новое Единство", Латвийское объединение регионов и Новой Консервативной партии. Менее интересными дебаты были для электората "Согласия". Написанное в социальных сетях было важно для 18% избирателей, выбор популярных людей интересовал 17% избирателей, такая же доля людей была заинтересована в рекламе в СМИ.
Перед выборами 2018 года как государственные, так и коммерческие СМИ проводили предвыборные дебаты на различных платформах. В опросе, проведенном после выборов,избирателей спросили, смотрели ли они дебаты по телевидению или в интернете в августе, сентябре и первой неделе октября, и 34% граждан ответили утвердительно.
Анализируя, кто из потенциальных избирателей был более заинтересован в предвыборных дебатах, исследователи констатировали, что меньше всего дебаты интересовали молодежь в возрасте до 24 лет.
Какие послания мобилизовали избирателей?
Для того, чтобы выяснить причины, побудившие так много латвийских избирателей изменить свой электоральный выбор, опрос после выборов включал несколько заявлений с особо высоким потенциалом мобилизации избирателей или популизмом- аналоги этих заявлений часто призывались в предвыборной компании 2018-го года.
Большинство граждан (68%) указали на то, что любые изменения лучше, чем вообще никаких изменений.
По мнению исследователей, вполне возможно, что этот показатель лучше всего описывает изменения в острой политической обстановке на выборах 6 октября. Изменений хотели избиратели во всех возрастных группах, чаще - изменений хотели латыши, люди с основным образованием, низким или средним уровнем дохода. Среди избирателей разных партий больше всего изменений хотел электорат партии "KPV LV" (79% избирателей партии) и партии "Прогрессивные" (75%). Сравнительно реже перемен хотели избиратели партий Русский союз Латвии (51%), "Для Развитие /За!" (63%), а также люди, которые не пошли на выборы (64%).
С другой стороны, общество в целом не готово согласиться с тем, что новые жулики - лучше старых.
Этот тезис более популярен среди молодежи, лиц с низким или средним достатком, основным образованием, а также жителей сельских районов. Тезис о новых жуликах также чаще одобряют избиратели партии "Прогрессивные" и "KPV LV", реже - избиратели Национального объединения, Союза"зеленых" и крестьян и "Для Развития/За!".
Почти треть населения Латвии считают, что Латвия их обидела. Обида на Латвию чаще всего характерна не-латышам, людям с низким уровнем дохода или основным образованием, а также жителям Латгале. Чаще всего обиженными себя чувствует электорат РСЛ (72%), "Согласия" (43%), а также жители, которые не пошли на выборы (41%).
Большинство (69%) граждан Латвии согласны с тем, что власть Латвии коррумпирована. Чаще всего такие мысли посещают жителей в возрасте до 54 лет, с основным образованием, низким уровнем дохода, жителей Латгале и нелатышей, а также сторонников РСЛ, "Согласия" и "KPV LV". Еще примерно треть опрошенных жителей Латвии уверена, что будущее Латвии под угрозой - чаще всего так думают люди с низким уровнем дохода и жители Латгале.
Много ложных новостей
Почти каждый пятый гражданин Латвии считает, что во время предвыборной кампании было много ложных новостей о кандидатах. Этот феномен чаще всего замечали сторонники Латвийского объединения регионов, "Нового единства", Новой консервативной партии и национального объединения.
В общем парламентские выборы 2018 года в историю войдут и кампанией по дискредитации традиционных СМИ, которую проводила партия "KPV LV".
Враждебная риторика кандидатов этой партии часто была обращена на журналистов разных СМИ. Но, как показал опрос, проведенный после выборов, обвинения этой партией не смогли испортить репутацию СМИ.
Исследователи выяснили, что уровень доверия общественным СМИ высокий, тем более сторонники "KPV LV"общественным СМИ доверяют больше, чем в среднем жители Латвии. Меньше всего общественным СМИ доверяют избиратели Русского союза Латвии и "Согласия".
Только каждый пятый гражданин Латвии согласен с утверждением, что общественные СМИ с неуважением относились к избирателям некоторых партий. Чаще всего такого мнения придерживаются нелатыши и те, кто не пользуются СМИ. Избиратели, которые в предвыборную пору сами смотрели телеканалы общественных СМИ, с таким мнением чаще не согласны.
Интернет дышит в спину телевидению
Опрос после выборов показал, что на выборах телевидение все еще было самым главным видом СМИ - 76% избирателей политическую информацию черпали именно оттуда. Но одновременно исследователи заметили, что воздействие телевидения снизилось, так как молодежь больше пользуется интернетом. Все быстрее растет популярность интернет-СМИ - новости на интернет платформах перед выборами смотрели или читали 66% избирателей.
Опрос показал, что социальными сетями пользуются 70% граждан. Каждый второй пользователь социальных сетей перед выборами в социальных сетях замечали политическую рекламу - чаще всего на Facebook. Среди активных пользователей "Facebook" 64% разговаривают на латышском языке, 55% - на русском. Исследователи заметили, что пользователи "Facebook" голосовали за партии в общем в похожих пропорциях как и избиратели Латвии в общем.
Несмотря на то, в других социальных сетях зарегистрировано меньше граждан Латвии, и там партии пытались достичь избирателей. Чаще всего пользователи социальных сетей голосовали за такие партии как "Прогрессивные", "KPV LV", "Для Развития/ За!".
Пользователи русскоязычных порталов "Одноклассники" и "Вконтатке" в основном голосовали за партию "Согласие".
Примерно 8% граждан Латвии вообще не пользуются СМИ. В основном это молодежь - по другим демографическим показателям они мало чем отличаются от среднестатистического гражданина Латвии. По сравнению с другими избирателями, эта группа людей чаще считает, что будущее Латвии находится под угрозой и чувствует обиду в отношении латвийского государства. Точно так же они значительно чаще считают, что новые жулики лучше старых.