Новые жулики лучше старых? Как политики пытались мобилизовать электорат перед выборами

Большинство (69%) граждан Латвии согласны с тем, что власть Латвии коррумпирована. Чаще всего такие мысли посещают жителей в возрасте до 54 лет, с основным образованием, низким уровнем дохода, жителей Латгале и нелатышей, а также сторонников РСЛ, "Согласия" и "KPV LV". Еще примерно треть опрошенных жителей Латвии уверена, что будущее Латвии под угрозой - чаще всего так думают люди с низким уровнем дохода и жители Латгале.

Много ложных новостей

Почти каждый пятый гражданин Латвии считает, что во время предвыборной кампании было много ложных новостей о кандидатах. Этот феномен чаще всего замечали сторонники Латвийского объединения регионов, "Нового единства", Новой консервативной партии и национального объединения.

В общем парламентские выборы 2018 года в историю войдут и кампанией по дискредитации традиционных СМИ, которую проводила партия "KPV LV".

Враждебная риторика кандидатов этой партии часто была обращена на журналистов разных СМИ. Но, как показал опрос, проведенный после выборов, обвинения этой партией не смогли испортить репутацию СМИ.

Исследователи выяснили, что уровень доверия общественным СМИ высокий, тем более сторонники "KPV LV"общественным СМИ доверяют больше, чем в среднем жители Латвии. Меньше всего общественным СМИ доверяют избиратели Русского союза Латвии и "Согласия".

Только каждый пятый гражданин Латвии согласен с утверждением, что общественные СМИ с неуважением относились к избирателям некоторых партий. Чаще всего такого мнения придерживаются нелатыши и те, кто не пользуются СМИ. Избиратели, которые в предвыборную пору сами смотрели телеканалы общественных СМИ, с таким мнением чаще не согласны.

Интернет дышит в спину телевидению

Опрос после выборов показал, что на выборах телевидение все еще было самым главным видом СМИ - 76% избирателей политическую информацию черпали именно оттуда. Но одновременно исследователи заметили, что воздействие телевидения снизилось, так как молодежь больше пользуется интернетом. Все быстрее растет популярность интернет-СМИ - новости на интернет платформах перед выборами смотрели или читали 66% избирателей.

Опрос показал, что социальными сетями пользуются 70% граждан. Каждый второй пользователь социальных сетей перед выборами в социальных сетях замечали политическую рекламу - чаще всего на Facebook. Среди активных пользователей "Facebook" 64% разговаривают на латышском языке, 55% - на русском. Исследователи заметили, что пользователи "Facebook" голосовали за партии в общем в похожих пропорциях как и избиратели Латвии в общем.

Несмотря на то, в других социальных сетях зарегистрировано меньше граждан Латвии, и там партии пытались достичь избирателей. Чаще всего пользователи социальных сетей голосовали за такие партии как "Прогрессивные", "KPV LV", "Для Развития/ За!".

Пользователи русскоязычных порталов "Одноклассники" и "Вконтатке" в основном голосовали за партию "Согласие".