О торговцах людьми из Латвии сняли сериал в Великобритании

Второй сезон документального сериала "Catching a Criminal" рассказывает о сложном расследовании длиной в полтора года, которое началось с одного телефонного звонка в полицию Дербишира.

В трейлере сериала видны кадры роскошного дома, где обитали криминалы из Латвии, ярко контрастирующего с нищетой, в которой жили их жертвы.

Сериал еще не вышел, его первый сезон можно увидеть на YouTube-канале полиции Дербишира.

По данным полиции Дербишира, жертвам криминалов, незащищенным мужчинам, была обещана хорошая работа в Великобритании. Но после прибытия в страну у них отнимали документы, вместо постели выдавали грязные матрасы, а от зарплат, заработанных на продуктовых производствах графства Дербишир, жертвам оставляли всего несколько фунтов.

Члены группировки отнимали у жертв личные документы, открывали на их имя счета в банках, а банковские карты держали у себя. Когда жертвы получали деньги за работу, преступники снимали их со счетов и большую часть тратили на свои потребности, в том числе на покупку роскошных автомобилей и недвижимости.

Расследование было начато после того, как мужчина пришел в полицейский участок в Дербиршире и рассказал, что является бездомным. Ему посоветовали обратиться за помощью в самоуправление, и у его сотрудников появились подозрения, что на самом деле мужчина - жертва современного рабства. Дело было передано в руки полиции.

Мужчина рассказал стражам порядка, что живет в доме на Балаклавской улице в Нормантоне и работает за очень ничтожное вознаграждение.

В то же время полиция ответила на вызов в помещения таксомоторной компании, где мужчина напал на женщину. Когда полиция прибыла на место происшествия, мужчина уже ушел, а женщина - Мадара Стромане - указала полицейским тот же адрес на Балаклавской улице. Когда стражи порядка прибыли в дом, они нашли там нескольких мужчин из Латвии.

Ноттингемский суд сообщил, что руководил группировкой 54-летний Айнар Пелцис, которого из-за его власти и богатства прозвали "цыганским бароном".

В итоге девять участников группировки получили тюремные сроки, самый короткий из которых составлял 1 год и 2 месяца, а самый длинный - почти шесть лет.

Айнар Пелцис осужден на пять с половиной лет тюрьмы, 33-летний Илгварс Пелцис - на три года и восемь месяцев, 42-летний Карлис Александров - на два года, 55-летняя Магдалена Клейна - на пять с половиной лет, 37-летняя Йоланта Пелце - на два года, 25-летний Карен Пелцис - на шесть лет, 24-летняя Мадара Стромане - на шесть лет, 39-летний Андрис Крауклис - на три года и шесть месяцев, 33-летняя Имитра Дидзис - на один год и два месяца тюрьмы.

Одна из жертв на суде заявила, что участники группировки оставляли ему из заработанных денег всего 1-5 фунтов стерлингов в неделю (1,15 - 5,74 евро), несмотря на то, что он знал, что заработал куда больше.

"Я работал и фиксировал, сколько часов я проработал. Я думал, что они будут честны и отдадут мне деньги", - сказал мужчина на суде.

Стоит отметить, что минимальная ставка в Великобритании составляет 7,83 фунтов (8,98 евро) в час.

Другой жертве на суде задали вопрос, не говорил ли он с участниками группировки о том, что они присваивают его деньги. "Нет, потому что я получал свои десять фунтов, о которых договорились. Они сказали, что договорились на десять фунтов, а все остальное - не мое дело", - ответил он.

"У меня была пища и место, где остаться, мне об этом не нужно было тревожиться. Сейчас я думаю, что это было рабство".

Третья жертва рассказала, что чувствовала "стыд и боялась спросить", куда деваются заработанные деньги.

Во время прошедшего в Латвии рейда на собственности, принадлежащей группировке, был найден мужчина старше 60 лет, который в мороз -16 градусов жил в необжитой будке, сообщает ВВС. Он также проводил различные работы, за счет которых жила группировка.