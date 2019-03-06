Матисс: Rīgas satiksme следует отказаться от э-талона

В рижском общественном транспорте нужно отказаться от устаревшей системы э-талона и ввести вместо нее расчеты бесконтактными картами, заявил в интервью Latvijas Avīze ушедший с должности временный руководитель муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme Анрийс Матисс.
По его словам, система э-талонов устарела и работает лишь в нескольких странах мира.
"Она не поддерживает бесконтактные расчетные карты. Иностранец, прибывая в Рижский аэропорт, не может в транспорте рассчитаться бесконтактной картой. Ему нужно искать, где купить э-талон", - говорит Матисс.
По его мнению, в будущем школьники и студенты могут использовать в общественном транспорте свои карты ISIC, а льготники - ID-карты. Система э-талонов ID-карты не поддерживает.
Матисс напомнил, что договор о системе э-талона заканчивается через год и десять месяцев, и нужно начинать разработку новой системы.
"В поезде можно рассчитаться через Mobilly, в рижском общественном транспорте нельзя. То же относится и к плате за автостоянки - владельцы "Карты рижанина" могут рассчитаться с 20%-ной скидкой только через приложение Rīgas satiksme. Все это нужно решать", - говорит Матисс.
Rīgas satiksme работает с убытками, а дочернее предприятие Rīgas karte - с прибылью в 4 млн евро. Недопустимо таким образом перекачивать деньги от материнского предприятия в дочернее", - добавил Матисс.