airBaltic объявляет пять новых маршрутов на летний сезон

Летний сезон airBaltic начнётся 31 марта и предложит пассажирам возможность выбирать более чем из 300 пунктов назначений.

Авиакомпания в конце марта начнёт полеты из Риги в Дублин (Ирландия), Штутгарт (Германия) и Львов (Украина). В мае начнутся регулярные рейсы в две зоны отдыха - Косу (Греция) и Менорку (Испания). В свою очередь, в летний сезон 2019 года начнутся полёты из Таллинна в Малагу (Испания), Брюссель (Бельгия) и Копенгаген (Дания).

"График летнего сезона начнётся уже в этом месяце. Продолжая получать новые самолёты, мы можем больше развивать нашу сеть маршрутов и обслуживать новые пункты назначения, как и увеличить числов рейсов самых популярных маршрутов.

На сегодняшний день самыми популярными новыми направлениями из Риги являются Штутгарт, Дублин и остров Кос в Греции. Наша цель - соединить Ригу и Балтию почти с любой точкой мира всего за одну пересадку", - заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Агентство LETA уже сообщало, что в прошлом году "airBaltic" перевезла 4,1 млн пассажиров, что на 17% больше, чем годом ранее. Доходы авиакомпании в 2017 году составили 353,639 млн евро, а прибыль выросла до 4,703 млн евро.