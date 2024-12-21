С субботы, 21 декабря, по 2 января следующего года Государственная полиция будет усиленно следить за безопасностью движения, а также обеспечивать общественный порядок в местах публичных мероприятий, сообщили агентству LETA в полиции.
Полиция усилит надзор за безопасностью в праздничные дни
В предстоящие праздничные выходные, помимо стандартного контроля движения на дорогах, особое внимание полиция будет уделять конкретным угрозам, по мере возможности проводя проверки.
Стражи порядка будут следить за тем, чтобы водители не управляли автомобилем в состоянии опьянения, а также будет проверяться использование ремней безопасности и соблюдение других мер по обеспечению безопасности пассажиров.
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