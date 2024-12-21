В субботу, 21 декабря, в Латвии наступает астрономическая зима.
Наступил самый короткий день в году, начинается астрономическая зима
Зимнее солнцестояние - это время, когда в Северном полушарии Земли начинается астрономическая зима.
Как свидетельствует информация в интернете, в Латвии зимнее солнцестояние начнется сегодня в 11:20.
Этот день будет самым коротким в году. Солнце в Риге взошло в 9:00, а зайдет в 15:43.
Продолжительность дня составит 6 часов, 43 минуты и 30 секунд.
После зимнего солнцестояния каждый день будет становиться все длиннее, а ночь - короче.
Солярная зима, или квартал года, в котором Северное полушарие Земли получает наименьшее количество солнечного света, началась 6 ноября.
А метеорологическая зима в Латвии наступила в начале декабря, когда среднесуточная температура воздуха опустилась ниже нуля.
Галерея: Зима в Дубулты
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