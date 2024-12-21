Наступил самый короткий день в году, начинается астрономическая зима

Зимнее солнцестояние - это время, когда в Северном полушарии Земли начинается астрономическая зима.

Как свидетельствует информация в интернете, в Латвии зимнее солнцестояние начнется сегодня в 11:20.

Этот день будет самым коротким в году. Солнце в Риге взошло в 9:00, а зайдет в 15:43.

Продолжительность дня составит 6 часов, 43 минуты и 30 секунд.

После зимнего солнцестояния каждый день будет становиться все длиннее, а ночь - короче.

Солярная зима, или квартал года, в котором Северное полушарие Земли получает наименьшее количество солнечного света, началась 6 ноября.

А метеорологическая зима в Латвии наступила в начале декабря, когда среднесуточная температура воздуха опустилась ниже нуля.

Галерея: Зима в Дубулты

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