Противник Небензи и "профессор из окопа": кого меняет Зеленский при массовой ротации послов

Отставка Кислицы — плановая ротация. По данным Би-би-си, в ближайшее время он будет назначен заместителем министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Указ о назначении сменщика Кислицы пока не опубликован, но в пятничном обращении Зеленский назвал его фамилию.

В Нью-Йорк поедет еще один очень известный украинский дипломат Андрей Мельник. Он снискал славу жесткого защитника интересов Украины, который не выбирает слов в своих дискуссиях с властями страны пребывания — на посту посла Украины в Германии.

В мае 2022 года он назвал канцлера Олафа Шольца «ливерной колбасой» за его отказ посетить Киев — этот немецкий фразеологизм означает человека, который притворяется незаслуженно обиженным.

Летом прошлого года Мельника назначили послом в непростую для Украины Бразилию, однако и там дипломат не нашел себя и теперь, и если указ Зеленского о его назначении в ООН появится, он получит возможность демонстрировать свое красноречие с самой высокой (формально) трибуны на планете.

В результате субботних указов пост посла Украины в Словении оставит генерал Андрей Таран. Его назначение на эту должность в мае 2022 года вызвало ряд критических комментариев в украинской прессе.