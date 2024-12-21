Сб, 21.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Противник Небензи и "профессор из окопа": кого меняет Зеленский при массовой ротации послов

CopyMessenger Telegram Whatsapp
BBC
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Фото: BBC News

Украинский президент Владимир Зеленский в субботу подписал указы об увольнениях и назначениях послов Украины. Среди уволенных — посол в Пекине Павел Рябикин и постпред Украины при ООН Сергей Кислица, один из самых публичных украинских дипломатов.

Речь идет о плановых ротациях дипломатического корпуса — эти кадровые решения анонсировались Зеленским заранее. «Мы готовим усиление нашей команды — команды Украины, — говорил Зеленский в начале этой недели. — Внешнеполитическая работа в следующем году будет еще более напряженной, чем в этом, и должна быть сильной. Следующий год должен стать временем установления мира — надежного мира».

В ближайшие дни ожидаются новые указы об увольнениях и назначениях глав дипломатических миссий. Всего, по данным Би-би-си, всего будут заменены около 30 послов — треть всех украинских дипломатов высшего уровня.

Наверное, самый резонансный из субботних указов — увольнение постпреда Украины при ООН. Его кресло в системе МИДа называют «электрическим», ведь по долгу службы он регулярно высказывает позицию Украины на самом высоком глобальном форуме, который в последние годы не отличается особой эффективностью в выполнении своей главной функции — предотвращения и решения конфликтов в современном мире.

Заседания Совбеза ООН по украинской тематике благодаря эмоциональности Кислицы часто воспринимаются в Киеве как своеобразный поединок между ним и его российским визави Василием Небензей.

Отставка Кислицы — плановая ротация. По данным Би-би-си, в ближайшее время он будет назначен заместителем министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Указ о назначении сменщика Кислицы пока не опубликован, но в пятничном обращении Зеленский назвал его фамилию.

В Нью-Йорк поедет еще один очень известный украинский дипломат Андрей Мельник. Он снискал славу жесткого защитника интересов Украины, который не выбирает слов в своих дискуссиях с властями страны пребывания — на посту посла Украины в Германии.

В мае 2022 года он назвал канцлера Олафа Шольца «ливерной колбасой» за его отказ посетить Киев — этот немецкий фразеологизм означает человека, который притворяется незаслуженно обиженным.

Летом прошлого года Мельника назначили послом в непростую для Украины Бразилию, однако и там дипломат не нашел себя и теперь, и если указ Зеленского о его назначении в ООН появится, он получит возможность демонстрировать свое красноречие с самой высокой (формально) трибуны на планете.

В результате субботних указов пост посла Украины в Словении оставит генерал Андрей Таран. Его назначение на эту должность в мае 2022 года вызвало ряд критических комментариев в украинской прессе.

Перед отъездом в Любляну до ноября 2021 года Таран занимал пост министра обороны. В этот период ряд наблюдателей говорили о дисфункциональности сектора безопасности и обороны Украины из-за срыва выполнения государственного оборонного заказа, а также личного конфликта Тарана с тогдашним главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком. Назначение Тарана послом в Словению называли политическим подарком.

Заменит Тарана в Любляне Петр Бешта, до сих пор занимавший пост посла Украины в Литве. Еще одно заметное кадровое решение — увольнение посла Украины в Китае.

Официальный Киев долго определялся с кандидатурой своего представителя в одной из ключевых стран мира: после смерти бывшего посла Сергея Камышева в феврале 2021 года этот пост оставался вакантным.

Считается, что назначенный в апреле 2023 года экс-министр стратегических отраслей промышленности и бывший глава Государственной таможенной службы Рябикин не смог ни помешать тесному сближению Пекина с Москвой, ни установить должный уровень отношений между Киевом и Пекином (хотя многие сомневаются, что эти задачи в нынешних обстоятельствах выполнимы).

Наконец, Зеленский отменил собственный февральский указ о назначении Эмине Джапаровой представителем Украины при международных организациях в Вене. Бывшая первая замглавы МИДа была вдохновителем и организатором форума «Крымская платформа», принимала активное участие в возвращении в Украину «скифского золота», отвечала за сотрудничество Украины с ЮНЕСКО.

Летом этого года Джапарова оказалась вовлечена в скандал — журналисты обвинили ее в том, что она содействовала якобы незаконному выезду за рубеж своему мужу, бывшему партнеру скандального олигарха Игоря Коломойского Геннадию Боголюбову. Джапарова отвергла обвинения в свой адрес и заявила об уходе из системы МИДа.

Но самым важным из указов о назначениях послов стал, наверно, конец длительной эпопеи с Федором Шандором. Этнический венгр, доктор социологических наук, профессор Ужгородского университета, в феврале 2022 года он добровольно пошел в ВСУ, а после ночных дежурств на передовой читал лекции своим студентам, прославившись на всю страну как «профессор из окопа».

Именно его Зеленский решил назначить послом Украины в Венгрии — пожалуй, самой проблемной для Киева стране ЕС. Будапешт против этого не возражал — более того, венгерские СМИ еще в августе прошлого года сообщили о том, что глава венгерского МИДа Петер Сийярто утвердил кандидатуру Шандора, а сам будущий посол заявил «Суспильному», что ожидает публикации указа о своем назначении.

Еще Зеленским назначил Вячеслава Яцюка, бывшего посла Украины в Норвегии, посланником в Руанду — раньше в этой стране не было украинского посольства, и это назначение можно воспринимать как подтверждение обещаний Киева обращать внимание на «Глобальный Юг».

В опубликованном накануне обращении Зеленского упоминались еще два назначения послов, которые пока не нашли своего отражения в указах на сайте президента. По словам украинского лидера, послом в Турции станет Нариман Джелял — заместитель главы меджлиса крымскотатарского народа, проведший почти три года в российских тюрьмах. Главой представительства Украины при НАТО, пообещал Зеленский, станет Алена Гетьманчук — одна из самых авторитетных экспертов-международников в стране, убежденная сторонница членства Украины в НАТО.

Ни перечень других посольств Украины, где будут заменены руководители, ни фамилии новых послов пока не известны. Источники Би-би-си говорят, что Киев откажется от анонсировавшегося весной назначения послом в Молдове бывшего секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова. Кроме того, есть слухи о возможном назначении экс-генпрокурора Андрея Костина послом в Нидерланды.

Впрочем, главная дипломатическая интрига — это судьба кресла посла Украины в США. С одной стороны, работу нынешней главы дипмиссии Оксаны Маркаровой в Киеве оценивают в основном неплохо: ей, несмотря на все сопутствующие трудности, удавалось поддерживать динамику в отношениях между Украиной и Штатами на должном уровне. Ее даже называли вероятной сменщицей нынешнего премьер-министра Украины Дениса Шмигаля.

С другой стороны, во время американской президентской предвыборной кампании Маркарова попала в эпицентр скандала с визитом Зеленского на оружейную фабрику в родном городе Джо Байдена — республиканцы тогда посчитали это мероприятие предвыборным подыгрыванием действующему главе государства. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон требовал немедленно отправить Маркарову в отставку.

Тогда скандал удалось замять, но с учетом того, что традиционно именно послы иностранных государств представляют свою родину на инаугурации новоизбранного президента, ее ротация может выглядеть вполне логично.

В офисе президента Украины отказались комментировать этот вопрос, однако заверили, что нынешняя серия ротаций на должностях послов Маркарову не затронет.

BBC
Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх