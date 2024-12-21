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Видео Украина впервые провела наземную атаку, в которой участвовали только роботы

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Боевой робот
Боевой робот Фото: Ekrānuzņēmums no video/NEXTA/"X"

Впервые за время войны с Россией Вооруженные силы Украины провели наземную наступательную операцию, используя вместо пехоты только роботизированные боевые системы, сообщает вашингтонский Институт изучения войны (ISW).

ISW сообщает, что украинские войска атаковали позиции российских войск в районе села Липцы к северу от Харькова. В ходе операции использовались различные роботизированные платформы, включая пулеметы и аппараты для разминирования местности.

Атака прошла успешно, российские позиции были уничтожены.

Украина неоднократно подчеркивала, что современные технологии могут компенсировать недостаток пехоты. В результате Россия несет огромные потери в борьбе за незначительные территории.

ISW сообщает, что Украина активно продолжает производство беспилотных боевых машин, в частности беспилотников.

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