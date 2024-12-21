ISW сообщает, что украинские войска атаковали позиции российских войск в районе села Липцы к северу от Харькова. В ходе операции использовались различные роботизированные платформы, включая пулеметы и аппараты для разминирования местности.

ISW: Ukrainian defense forces conduct first-ever ground attack using only drones



The Ukrainian defense forces reportedly carried out their first ground offensive using only drones in the area of Lyptsi, north of Kharkiv, according to a representative of a Ukrainian brigade. The… pic.twitter.com/mASk9CFBKQ — NEXTA (@nexta_tv) December 21, 2024

Атака прошла успешно, российские позиции были уничтожены.

Украина неоднократно подчеркивала, что современные технологии могут компенсировать недостаток пехоты. В результате Россия несет огромные потери в борьбе за незначительные территории.

ISW сообщает, что Украина активно продолжает производство беспилотных боевых машин, в частности беспилотников.

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