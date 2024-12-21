"Неуважение к нашей стране и гражданам". Стоит ли ждать полной блокировки YouTube в России?

Эксперты, с которыми поговорила Русская служба Би-би-си, не знают, почему новая волна блокировок совпала с «прямой линией» Путина. Как считает Козлюк, это можно объяснить «бюрократической моделью поведения», при которой чиновники хотят «отчитаться перед начальником» о своей работе.

При этом и Козлюк, и Климарев допускают, что работа YouTube в России станет еще хуже.

Как полагает Климарев, российские власти не могли сразу полностью заблокировать YouTube из-за технических и экономических издержек.

«Трафик YouTube составляет примерно треть от общероссийского трафика. Представьте, что он пропадает за один день. Ничего хорошего из этого не будет: увеличится число обращений в службу поддержки, что-то обязательно поломается. Кроме того, в доходах сильно просядут мобильные операторы, которые и так плохо себя чувствуют из-за санкций», — говорит Климарев.

Артем Козлюк сомневается в том, что российские власти будут полностью блокировать YouTube. По его мнению, они, скорее, станут сильнее вмешиваться в его трафик, из-за чего использовать сервис станет сложнее. К тому же всегда будут технические средства, которые позволят пользователям сохранить доступ к YouTube.

Тем не менее, по оценкам руководителя «Роскомсвободы», количество пользователей сервиса может сократиться на 20-30%.

«Те, кто нерегулярно пользуется YouTube, столкнувшись с затруднениями, пойдут искать альтернативные площадки, — говорит Козлюк. — Кроме того, если власти захотят ограничивать сервис с максимальной эффективность, число пользователей VPN резко вырастет, и многие бесплатные сервисы просто отвалятся. Платным тоже придется увеличивать свою инфраструктуру, чтобы обслуживать "тяжелые" запросы видеоконтента. Из-за этих сложностей число пользователей может снизиться».

Российские операторы связи этой осенью уже пытались самостоятельно преодолеть замедление YouTube в России и внедряли технологии по «ускорению» видеохостинга. После этого, по данным СМИ, Роскомнадзор разослал в некоторые свои территориальные управления письма о том, что операторы, которые самостоятельно обходят блокировку, подлежат административной ответственности и могут быть лишены лицензии.