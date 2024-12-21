Школа: новая система оценок вызывает выгорание учеников

Однако Эдвард признался, что мотивация не растет.

Реформу, которую больше всего критиковали за то, что нет возможности переписывать контрольные работы, планировалось ввести еще в прошлом учебном году. Но тогда министр приостановил ее, дав школам больше времени на подготовку. В этом учебном году послаблений уже не было - все школы обязаны были внедрить новый порядок. И школам была обещана поддержка в этом процессе.

А как обстоят дела в школе в целом? Методист школы отвечает, что с оценками в этом году не хуже и не лучше, чем в прошлом. Есть ученики с неудовлетворительными результатами, и есть отличники. Однако беспокойства стало больше.

"Даже те дети, которые хорошо подготовлены, очень эмоционально нестабильны. Они приходят с волнением, ведь у них нет возможности улучшить свои оценки. Это самый негативный аспект", - отметила Агнесе Фрейберга, методист Олайнской средней школы №1.

"Это ненужное эмоциональное напряжение для детей. Они буквально выгорают", - добавила она.

Труднее также приходится ученикам, которым необходима дополнительная поддержка в обучении. Например, тем, кто осваивает специальные образовательные программы или имеет трудности в обучении.