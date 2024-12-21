В пятницу, 20 декабря, у школьников по всей Латвии завершилась первая половина учебного года. Ученики получили выписки с оценками в e-klase. Кто-то остался доволен, кто-то - не очень, но все отправились на рождественские каникулы. В этом году во всех школах введен ранее отложенный порядок оценки, согласно которому пересдача контрольных работ больше не разрешена. Ученики и педагоги признают, что это создает дополнительный стресс, сообщает портал Lsm.lv.
Школа: новая система оценок вызывает выгорание учеников
В пятницу в Олайнской средней школе № 1 уроков не было. Школьный звонок не звенел. Первый этап учебного года заверен, и можно просто провести время вместе, оглядываясь на проделанную за эти месяцы работу. В этой школе к предстоящим изменениям начали готовиться еще в прошлом учебном году, разрешив пересдавать только одну контрольную работу по каждому предмету. В этом учебном году - ни одной.
"Это мне больше всего не нравится, потому что я учусь ради получения стипендии, и отсутствие возможности пересдать контрольную работу…
Нет второй попытки, я не могу ошибаться. Это вызывает стресс.
У многих моих одноклассников есть один предмет, из-за которого они потеряли стипендию, и хотели бы пересдать, но, к сожалению, это невозможно. Это самый большой минус этой системы оценки", - поделился Эдвард, президент школьного самоуправления.
Часть учеников в результате изменений теряет муниципальную стипендию, которую выплачивают только в случае высоких оценок по всем предметам.
Изменения в системе оценки касаются не только контрольных работ, но и постоянной оценки успехов учеников с целью помочь в освоении сложных тем. Решение запретить пересдачи связано с намерением повысить мотивацию к обучению.
Однако Эдвард признался, что мотивация не растет.
Реформу, которую больше всего критиковали за то, что нет возможности переписывать контрольные работы, планировалось ввести еще в прошлом учебном году. Но тогда министр приостановил ее, дав школам больше времени на подготовку. В этом учебном году послаблений уже не было - все школы обязаны были внедрить новый порядок. И школам была обещана поддержка в этом процессе.
А как обстоят дела в школе в целом? Методист школы отвечает, что с оценками в этом году не хуже и не лучше, чем в прошлом. Есть ученики с неудовлетворительными результатами, и есть отличники. Однако беспокойства стало больше.
"Даже те дети, которые хорошо подготовлены, очень эмоционально нестабильны. Они приходят с волнением, ведь у них нет возможности улучшить свои оценки. Это самый негативный аспект", - отметила Агнесе Фрейберга, методист Олайнской средней школы №1.
"Это ненужное эмоциональное напряжение для детей. Они буквально выгорают", - добавила она.
Труднее также приходится ученикам, которым необходима дополнительная поддержка в обучении. Например, тем, кто осваивает специальные образовательные программы или имеет трудности в обучении.
"Обещали, что подход к таким детям будет немного другим, что будут внесены изменения. Но этого до сих пор нет. Поэтому дети, которые нуждаются в специальной поддержке, возможно, теряют в рамках этой системы. У них нет возможности пересдать хотя бы одну контрольную работу", - поделилась методист.
В начале учебного года вопросов было много, теперь их меньше. По словам представителей Государственного центра содержания образования (VISC), и школы, и ученики уже успели успешно подготовиться к изменениям.
"Есть ученики, которые признают, что, конечно, систематически занимаясь каждый день, можно улучшить свои результаты.
Этот сдвиг в мышлении в сторону того факта, что мы учимся каждый день, имеет важное значение.
Мы получаем обратную связь, можем улучшать свои результаты, и тогда контрольная работа перестает быть неожиданностью", - считает Инта Озола, представитель VISC.
Более широкий анализ влияния реформы можно будет провести в конце учебного года.
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