"Важны не только деньги!": Матисс рассказал, о чем не смог договориться с Ушаковым

По его словам, кроме утверждения бюджета были и многие другие дела, о которых говорилось с акционером Rīgas satiksme и мэром Риги Нилом Ушаковым, "но, когда встретились через пару дней, эти вопросы уже не были такими важными".

"Важны же не только деньги! Разногласия были об этих мероприятиях по оптимизации и сроках их введения, особенно в связи с Rīgas mikroautobusu satiksme и Rīgas karte, когда и как это делаем, каким образом, как снижаем маршруты, увеличиваем цены. И в утвержденном бюджете эффект этих мероприятий подсчитывался с 1 апреля, но у акционера не было обязательств сделать это быстро и окончательно", - утверждает Матисс.

Он уверен, что его отзыв с должности держателя долей капитала Rīgas satiksme помог бы предприятию, сняв тень сомнений. "Я не говорю, что Ушаков в чем-то виноват или за что-то несет ответственность, но это снизило бы риски репутации", - сказал Матисс.

Он считает, что предприятию стоит избавиться от подозрительных вещей прошлого, нужно оптимизировать расходы. "И это, по-моему, вопрос не лет, а месяцев. Я не вижу большой проблемы с предприятием в долгосрочном порядке - если захотеть привести его в порядок, это можно сделать", - уверен Матисс.

Он уверен, что в комплекте с бюджетом необходимо провести "довольно болезненные мероприятия", в том числе необходимо снизить расходы по отношению к микроавтобусам, частично принадлежащим самоуправлению предприятию Rīgas karte, а также снизить расходы по другим договорам.

По отношению к Rīgas mikroautobusu satiksme, по его мнению, сначала нужно наполовину уменьшить сеть, а также увеличить стоимость проезда в оранжевых микроавтобусах, что привело бы к экономии 350 000 евро в месяц. Он поясняет, что тариф в микроавтобусах установлен в размере 1,15 евро, но в договоре сказано, что Rīgas satiksme платит предприятию 1,22 евро + НДС. Это означает, что за каждого пассажира Rīgas satiksme доплачивает 20 центов.

"Вторая проблема в том, что микроавтобусы курсируют параллельно автобусам Rīgas satiksme и собирают пассажиров, которых могло бы перевозить Rīgas satiksme, но вместо этого предприятие еще доплачивает 20 центов", - поясняет Матисс.

Поэтому по мнению Матисса нужно отменить рейсы микроавтобусов, проходящие параллельно транспорту Rīgas satiksme. Это могут быть минимум 7-8 маршрутов. Соответственно, оставить нужно лишь рейсы, где не курсируют автобусы Rīgas satiksme, или в тех, где курсируют, можно увеличить плату за проезд в бусиках и отказаться от скидок.

Напоминая о сообщении аудиторской компании Ernst & Young о ситуации в Rīgas satiksme, Матисс отметил, что там обозначились очень серьезные дела, в том числе и те, по которым стоит продолжать следствие - соответствующие сферы, договоры, сделки.

Он также отметил, что на любом предприятии правление отвечает за происходящее своим имуществом за все решения, которые были приняты и реализованы на предприятии. Второй ответственный - закупочная комиссия, которые приняла решения о закупках. "Ответственность этих двух структур нужно оценить первоочередно", - считает Матисс.

Напомним, Матисс в прошлый вторник сообщил, что решил оставить должность временного председателя правления Rīgas satiksme, так как Рижская дума не оказывает ему поддержку в решении проблем компании.