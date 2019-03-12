Вежливость превыше протокола: Кариньш и Меркель под одним зонтом

Как сказала Меркель на пресс-конференции, это был первый раз, когда гость держал для неё зонтик и добавила, что "для сотрудничества Германии и Латвии нет никаких препятствий".

Пресс-секретарь Кариньша Сандрис Сабаевс сообщил, что Кариньш на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил широкий спектр вопросов, в том числе сотрудничество обеих стран, единство Евросоюза и безопасность в регионе.

Нужно добавить, что ливень поставил в неудобное положение не одно должностное лицо. Так, например, финальный турнир прошлого чемпионата мира по футболу в России закончился проливным дождем. Дождь начался как раз на церемонии награждения и застал врасплох президента FIFA, президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, и президента Франции Эммануэль Макрон, и российского лидера Владимира Путина. Только последний оказался подготовлен к такой быстрой перемене погодных условий.

Владимир Путин ФОТО: Reuters/ScanPix

Кроме того, ранее Дональд Трамп оставил жену Меланию Трамп без зонта во время дождя, хотя сам спрятался под ним. Также сообщалось, что президент США не смог справиться с зонтом, который вывернуло наизнанку из-за ветра.