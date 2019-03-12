Вежливость превыше протокола: Кариньш и Меркель под одним зонтом

Премьер-министр Кришьянис Кариньш 12 марта посетил Берлин, где встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. На церемонии приветствия высокопоставленных должностных лиц начался дождь, и спасаясь от погодных условий, Кариньш решил нарушить протокол и предложил рядом место под зонтиком канцлеру.
Как сказала Меркель на пресс-конференции, это был первый раз, когда гость держал для неё зонтик и добавила, что "для сотрудничества Германии и Латвии нет никаких препятствий".
Пресс-секретарь Кариньша Сандрис Сабаевс сообщил, что Кариньш на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил широкий спектр вопросов, в том числе сотрудничество обеих стран, единство Евросоюза и безопасность в регионе.
Нужно добавить, что ливень поставил в неудобное положение не одно должностное лицо. Так, например, финальный турнир прошлого чемпионата мира по футболу в России закончился проливным дождем. Дождь начался как раз на церемонии награждения и застал врасплох президента FIFA, президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, и президента Франции Эммануэль Макрон, и российского лидера Владимира Путина. Только последний оказался подготовлен к такой быстрой перемене погодных условий.
Кроме того, ранее Дональд Трамп оставил жену Меланию Трамп без зонта во время дождя, хотя сам спрятался под ним. Также сообщалось, что президент США не смог справиться с зонтом, который вывернуло наизнанку из-за ветра.
Галерея: Встреча Кариньша и Меркель