Вт, 12.03.2019
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Вежливость превыше протокола: Кариньш и Меркель под одним зонтом

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Встреча Кариньша и Меркель в Берлине

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

Премьер-министр Кришьянис Кариньш 12 марта посетил Берлин, где встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. На церемонии приветствия высокопоставленных должностных лиц начался дождь, и спасаясь от погодных условий, Кариньш решил нарушить протокол и предложил рядом место под зонтиком канцлеру. 

Как сказала Меркель на пресс-конференции, это был первый раз, когда гость держал для неё зонтик и добавила, что "для сотрудничества Германии и Латвии нет никаких препятствий".

Пресс-секретарь Кариньша Сандрис Сабаевс сообщил, что Кариньш на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил широкий спектр вопросов, в том числе сотрудничество обеих стран, единство Евросоюза и безопасность в регионе.

Нужно добавить, что ливень поставил в неудобное положение не одно должностное лицо. Так, например, финальный турнир прошлого чемпионата мира по футболу в России закончился проливным дождем. Дождь начался как раз на церемонии награждения и застал врасплох президента FIFA, президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, и президента Франции Эммануэль Макрон, и российского лидера Владимира Путина. Только последний оказался подготовлен к такой быстрой перемене погодных условий.

Владимир Путин

ФОТО: Reuters/ScanPix

Кроме того, ранее Дональд Трамп оставил жену Меланию Трамп без зонта во время дождя, хотя сам спрятался под ним. Также сообщалось, что президент США не смог справиться с зонтом, который вывернуло наизнанку из-за ветра.

Галерея: Встреча Кариньша и Меркель

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